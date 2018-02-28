كتب -عبدالرحمن الشمري:

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بو شهري في ردها على سؤال برلماني للنائب الحميدي السبيعي « أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات مستوفية للشروط والمستندات بلغ 2017 مواطنا من فئة من سبق أن باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي للحصول على مسكن ملائم بحق الانتفاع، وما زالت اللجنة المختصة تتلقى الطلبات ممن يتقدم إليها علما بأن عدد الذين يتقدمون حاليا على تلك المساكن قد اضحى قليلا.‏ ‏

وقالت بوشهري: انه بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بلدية الكويت بتخصيص أرض لبناء وحدات سكنية لفئة من سبق أن باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان.

واضافت بوشهري انه تم تخصيص موقعين لبناء بيوت لتلك الفئة، الاول في ضاحية شرق تيماء والموقع الثاني في شرق صباح الاحمد، حيث وافق المجلس البلدي على تخصيص أرض بمساحة 37 هكتارا شرق ضاحية تيماء لإنشاء الوحدة السكنية وباشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجراءات أعمال تخطيط وتصميم الموقع حيث يحتوي على 509 بيوت وتم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوافرة في البيت الحكومي، وقد تم طرح مشروع شرق تيماء للتنفيذ في 16 نوفمبر 2017.

‏واشارت بوشهري الى ان المجلس البلدي خصص موقعا ثانيا هو موقع مشروع شرق صباح الأحمد بمساحة 120 هكتار وقامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستلام هذا الموقع في 6 أغسطس 2017 وجار الان اعمال التخطيط وتصميم شبكة البنية التحتية وإعداد الدراسات البيئية والمرورية لهذا المشروع.