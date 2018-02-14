بوكيتينو يشيد بشخصية توتنهام وأليغري يرفض الاستسلام

تورينو -أ ف ب: أشاد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الانكليزي بشخصية فريقه بعدما قلب تأخره بهدفين أمام مضيفه يوفنتوس الايطالي في مباراة الفريقين اول من امس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، الى تعادل، بينما أقر مدرب «السيدة العجوز» ماسيميليانو أليغري بقوة ضيوفه.

وحول توتنهام تخلفه بثنائية نظيفة سريعة للارجنتيني غونزالو هيغواين (2 و9) الى تعادل غال خارج أرضه بهدفين لنجميه هاري كين (35) والدنماركي كريستيان إريكسن (72).

وقال بوكيتينو «الفريق أظهر شخصية حقيقية بالمجيء إلى هنا (تورينو) ومقارعة فريق مثل يوفنتوس، واعتقد أننا وجدنا صعوبة في إدارة الدقائق السبع الاولى من المباراة»، في إشارة الى ضغط الفريق الايطالي وتمكنه من تسجيل هدفين سريعين عبر هيغواين.

وفرض الارجنتيني نفسه نجما في بداية المباراة بعدما افتتح التسجيل بتسديدة رائعة من داخل المنطقة، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء، بيد أنه أهدر فرصة تعزيز غلة فريقه بإهداره فرصة سهلة عندما توغل داخل المنطقة وتلاعب بمدافعين وسددها برعونة بجوار القائم الايمن، كما أضاع ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول والنتيجة 2-1.

انجازات كين

وحقق كين إنجازات فردية بتسجيله هدف، اذ عادل الرقم القياسي للأهداف التي سجلها لاعب انكليزي في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا (سبعة أهداف، رقم يعود للاعب ليفربول السابق ستيفن جيرار في موسم 2008-2009). كما بات صاحب أكبر عدد من الأهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم (33 هدفا)، من بين لاعبي البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (ايطاليا، ألمانيا، انكلترا، اسبانيا وفرنسا)، بحسب ما أفادت شركة «أوبتا» المتخصصة بالاحصاءات في كرة القدم.

كما بات كين اول لاعب في التاريخ يسجل 9 اهداف في اول 9 مباريات له في المسابقة القارية متقدما على البرازيلي رونالدينيو والايطالي سيموني اينزاغي والعاجي ديدييه دروغبا والاسباني دييغو كوستا (8 اهداف لكل منهما).

وأقر أليغري بقوة توتنهام، قائلا «لا أعتقد أن هناك حاجة إلى الاكتئاب، إذا كان أي شخص يعتقد أنه كان في إمكان يوفنتوس ان يفوز 4-0، فهو بعيد جدا عن الحسابات»، معتبرا ان منافسه قدم «مباراة رائعة وقلب النتيجة».

ورأى أليغري ان فريقه «بعدما تقدم 2-صفر توقف عن اللعب، ولكن هذا كان أيضا بسبب أداء توتنهام، انه فريق قوي جدا بدنيا وفنيا».

وتقام مباراة الاياب في 7 مارس المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

غوارديولا يرفض التهاون في لقاء الاياب

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق برباعية نظيفة أمام مضيفه بازل السويسري اول من امس، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأكد المدرب في الوقت ذاته أنهم سيخوضون مواجهة الإياب «بجدية تامة»، على الرغم من ضمان التأهل «تقريبا» لدور الثمانية.

وقال المدرب الإسباني عقب نهاية المباراة في تصريحات لشبكة (بي تي سبورت) البريطانية: «الفوز 0-4 خارج الملعب نتيجة رائعة، لقد تأهلنا تقريبا لدور الثمانية، ولكن هذه هي التشامبيونزليغ، وما زال هناك 90 دقيقة سنخوضها بمنتهى الجدية».

وأضاف: «موقف الفريق جيد للغاية في البريمييرليغ، حيث يعتلي الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وتأهلنا بالفعل لنهائي كأس الرابطة، ونحن على أعتاب ربع نهائي دوري الأبطال، ومن الممكن أن نتأهل يوم الاثنين لربع نهائي كأس إنكلترا (أمام ويغان أتلتيك)».

وأتم المدرب الكتالوني: «كما قلنا منذ بداية الموسم، نأخذ كل مباراة على حدة وبجدية تامة».