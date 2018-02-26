بولت يعلن تعاقده مع أحد أندية كرة القدم

برلين-د ب أ:

قال الجامايكي يوسين بولت، أسطورة رياضة ألعاب القوى، في مقطع مصور اول من امس نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تعاقد مع أحد أندية كرة القدم وأنه سيعلن عن هوية هذا النادي يوم الخميس المقبل.

وذكر بولت، الفائز بعدة ميداليات ذهبية أولمبية والذي قرر اعتزال رياضة ألعاب القوى في العام الماضي، قائلا: «وقعت لتوي مع أحد فرق كرة القدم، سأكشف عن هويته الخميس».

ويعمل بولت31/ عاما/ منذ اعتزاله رياضة ألعاب القوى على تجهيز نفسه لخوض تجربة احتراف كرة القدم.

ويعتبر اللعب لصالح مانشستر يونايتد هو أحد أحلام بولت، الذي قضى في الفترة الماضية فترة تعايش مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان بولت قد صرح مؤخرا أنه كان يتطلع منذ الصغر لأن يصبح لاعب كرة قدم محترف.

وأشار قائلا: «إنه هدف شخصي، لا أهتم بما يقوله الأخرون».