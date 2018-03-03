بونياك: الجهراء الأقل استفادة من أخطاء الحكام

كتب – محمد إبراهيم:

يستأنف الجهراء تدريباته اليوم بقيادة الصربي بوريس بونياك بعد حصول اللاعبين على راحة 24 ساعة عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام كاظمة ضمن الجولة 13 من عمر دوري «فيفا» الممتاز، استعدادا لموقعة السالمية في ختام منافسات القسم الثاني للدوري التي يأمل خلالها أبناء القصر الأحمر للعودة لسكة الانتصارات من أجل استعادة وصافة الدوري التي انتزعها السالمية بالمرحلة المقبلة.

وانتعشت صفوف ابناء القصر الاحمر بعودة الثنائي فيصل زايد وابراهيم عبيد اللذين غابا عن صفوف الفريق أمام كاظمة حيث تكتم صفوف الجهراء بعودة الثنائي الذي يمثل إضافة كبيرة للجهراء.

من جانبه استغرب الصربي بوريس بونياك من تكرار الاخطاء التحكيمية على حساب الجهراء لاسيما في الأوقات المهمة، مردفا أن فريقه استحق ركلة جزاء بعد تقدمه بهدف إلا أنها لم تحتسب إلى جانب عدم اتاحه الفرصة لهم في حالة أخرى قريبة من التسجيل مع التغاضي عن اشهار البطاقة الصفراء الثانية للمنافس وهو كلها أخطأ مؤثرة، مبينا انه يفضل أن يتحدث عن الجوانب الفنية والتكتيكية ولا يحبذ الحديث عن الحكام.

وأضاف أن لاعبي فريقه يحتاجون للعمل على الجوانب النفسية أكثر من النواحي التكتيكية لمواصلة الاحترافية في التعامل مع التحكيم من خلال الالتزام بالقرارات التحكيمية، والتركيز في اللعب فقط بعيدا عن ما يخرجهم عن تركيزهم داخل الملعب، مبينا أن ذلك لا يقلل من قدرات كاظمة الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال ونجحوا في العديد من المناسبات في تحقيق نتائج ايجابية أمام الجهراء.

وأكد بونياك أنهم أغلقوا صفحة الخسارة من البرتقالي وبدأوا رحلة الاستعداد لمواجهتهم المهمة أمام السالمية والتي تمثل الفرصة الأخيرة لهم لاستعادة وصافة دوري «فيفا» مع نهاية القسم الثاني للمسابقة، مؤكدا أن مواجهة الرهيب في صراع الوصافة صعبة إلا أنه يثق في قدرات لاعبيه على العودة سريعا والخروج بنتيجة إيجابية.