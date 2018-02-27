بونياك: الجهراء سيقاتل للحفاظ على الوصافة

كتب- محمد إبراهيم:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم في الجهراء تدريباته أمس بعد 48 ساعة راحة منحها الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك للاعبين عقب الفوز على القادسية السبت الماضي ضمن الجولة الثانية عشر من عمر دوري «فيفا» الممتاز وذلك لمنحهم فرصة لإعادة الاستشفاء والتقاط الأنفاس قبل بدء رحلة الاستعداد لموقعة أخرى مهمة تجمعهم مع كاظمة ضمن المرحلة الثالثة عشر من عمر المسابقة بعد غد، وشهدت تدريبات أبناء القصر الأحمر مشاركة جميع اللاعبين في رحلة الاستعداد لمحطة مهمة جديدة في مشوار الفريق للحفاظ على وصافة الدوري التي استعادها من جديد.

من جانبه أكد الصربي بوريس بونياك أن موقعة كاظمة دائما ما تحفل بالندية والإثارة ولا يمكن لأيا من طرفيها حسمها بسهولة، مردفا ان مواجهات الفريقين الأخيرة في كافة المسابقات جاءت مثيرة ولم تحسم إلا بصعوبة وبفارق هدف وحيد وهو ما يشير إلا ان اللقاء المقبل سيكون أكثر إثارة خاصة في ظل موقف الفريقين على جدول ترتيب الدوري.

وبين انه وضع برنامج إعداد خاص للمباراة من اجل الحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بوصافة الدوري، مضيفا أن اكتمال صفوف الفريق يمنحه أريحية لاختيار التوليفة المناسبة وفقا لقراءته لمستوى ونهج كاظمة خلال المباريات الأخيرة.

وأشار بونياك إلى أنه سيخاطب إدارة الكرة للتعرف على إمكانية الانخراط في معسكر داخلي قبل موقعة كاظمة من أجل فرض المزيد من التركيز بين صفوف اللاعبين للحفاظ على مكتسبات الفريق، مشددا على أنهم الجهراء سيقاتل للحفاظ على الوصافة ولن يفرط فيها من جدد.