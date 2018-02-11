كتب – محمد ابراهيم:

استأنف الجهراء تدريباته من أجل الاستعداد لملاقاة العميد بعد غد ضمن الجولة العاشرة من عمر دوري «فيفا»، واكتملت صفوف أبناء القصر الأحمر باستعادة جهود قائد الوسط حمود ملفى بعد انقضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة النصر بالجولة الثامنة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك على الاجتماع بلاعبيه وحثهم على بذل أقصى طاقاتهم والتركيز بشكل اكبر لتنفيذ النهج التكتيكي بشكل مثالي سواء بالجوانب الدفاعية أو الهجومية، مؤكدا لهم ثقته في قدرتهم على العودة بشكل أقوى أمام متصدر الدوري والخروج بنتيجة ايجابية.

من جانبه أكد بونياك أن ما تعرض له الفريق في أخر 4 مواجهات سواء في كأس ولي العهد أو منافسات الدوري لا يدخل ضمن منافسات كرة القدم، لاسيما في ظل تعرض فريقه للكثير من الأخطاء لمصلحة منافسيه في الوقت الذي لم تحتسب أي قرارات خاطئة لمصلحة الجهراء ضد منافسيه.

بلا شك هناك أخطاء يقع فيها اللاعبون وهو ما نعمل دائما على تلاشيه وعلاجه ولكن ما يتعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية يخرج عن يد الجهازين الإداري والفني، مردفا أن هذه الأخطاء تؤثر سلبيا على كرة القدم الكويتية بشكل عام.

وأضاف أن فريقه مكتمل لمواجهة العميد المتصدر، مبينا أنه يسعى خلال التدريبات لعلاج بعض أوجه القصور الفني إلا أن المعضلة التي تواجهه هي إعداد اللاعبين من الجوانب النفسية من أجل التركيز في أداء المهام المنوطه بهم داخل الملعب والابتعاد عن مراقبة القرارات التحكيمية، مؤكدا ان الاعداد النفسي هو الأهم بالمرحلة الحالية إلا انه بالوقت ذاته الأمر الأصعب.