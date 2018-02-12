تجري ترتيباتها لإدراجها على الجلسة المقبلة

“بيئة الأعمال” تقر التعديلات على قانون “المشروعات الصغيرة” تجري ترتيباتها لإدراجها على الجلسة المقبلة

أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على تعديلات قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أنه يجري الترتيب الآن لإدراج القانون على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة .
وقال الفضالة في تصريح الى الصحافيين بمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على التعديلات منذ أسبوعين ، ولكن تفاجأنا الأسبوع الماضي بأن الحكومة سحبت مشروع القانون المقدم من قبلها لتعديل إحدى مواد القانون ، وهذا ما أدى إلى عدم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة الماضية.
وأوضح أن من أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة إطلاق يد الصندوق في تمويل المشاريع أو المشاركة فيها ، كما تطلق يد الصندوق في الاستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات ويكون مراقبا عليها ، مؤكدا أن كل التعديلات المطروحة تصب في اتجاه إطلاق يد الصندوق بتمويل أكبر بأريحية أكثر وأن يكون منظما للعملية أكثر من كونه مشغلا لها .
وفي موضوع آخر ، وبصفته مقررا للجنة الشؤون الصحية ، أوضح الفضالة أن اللجنة – واستشعارا منها للمسؤولية عن قانون الصيدلة الذي أصدره مجلس الأمة في 6102 – رأينا أن هناك بعض المشاكل التي تظهر على السطح ، ولذلك تم استدعاء المسؤولين في وزارة الصحة واتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية.
وأكد أن الاجتماع كان مثمرا وتم التعاون من الجميع ، وطلبنا من وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين من اتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية لتقديم توصياتهم بهذا الخصوص .