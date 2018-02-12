أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على تعديلات قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أنه يجري الترتيب الآن لإدراج القانون على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة .

وقال الفضالة في تصريح الى الصحافيين بمجلس الأمة إن اللجنة وافقت على التعديلات منذ أسبوعين ، ولكن تفاجأنا الأسبوع الماضي بأن الحكومة سحبت مشروع القانون المقدم من قبلها لتعديل إحدى مواد القانون ، وهذا ما أدى إلى عدم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة الماضية.

وأوضح أن من أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة إطلاق يد الصندوق في تمويل المشاريع أو المشاركة فيها ، كما تطلق يد الصندوق في الاستعانة بجهات أخرى لتقديم الخدمات ويكون مراقبا عليها ، مؤكدا أن كل التعديلات المطروحة تصب في اتجاه إطلاق يد الصندوق بتمويل أكبر بأريحية أكثر وأن يكون منظما للعملية أكثر من كونه مشغلا لها .

وفي موضوع آخر ، وبصفته مقررا للجنة الشؤون الصحية ، أوضح الفضالة أن اللجنة – واستشعارا منها للمسؤولية عن قانون الصيدلة الذي أصدره مجلس الأمة في 6102 – رأينا أن هناك بعض المشاكل التي تظهر على السطح ، ولذلك تم استدعاء المسؤولين في وزارة الصحة واتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية.

وأكد أن الاجتماع كان مثمرا وتم التعاون من الجميع ، وطلبنا من وزارة الصحة تشكيل لجنة تضم ممثلين من اتحاد الصيادلة واتحاد موردي الأدوية لتقديم توصياتهم بهذا الخصوص .