قال تقرير شركة بيان عن اداء بورصة الكويت للأسبوع المنتهي في 08 فبراير 2018 ان التراجع على أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي واجتمعت مؤشراتها الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى هذا العام، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً، فضلاً عن الخسائر الحادة التي ضربت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، لاسيما الأسواق الأميركية التي شهدت موجة بيع واسعة النطاق بعد إصدار وزارة العمل الأميركية تقريراً بشأن الوظائف، حيث أظهر ارتفاع الأجور بشكل أكبر من المتوقع، مما أثار تخوفات بشأن ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، وتوقعات بلجوء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع هذا التضخم.

واضاف التقرير: من غير المنطقي أن تتأثر البورصة المحلية بما يحدث في الأسواق الأميركية لهذه الدرجة، خاصة إذا ما علمنا أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين السوق الكويتي ونظيره الأميركي، والدليل على ذلك أن البورصة الكويتية لا تتأثر تقريباً بارتفاعات الأسواق الأميركية، ولكنها تنكمش بشكل ملحوظ عند تراجع تلك الأسواق، وهو ما يبرهن على أن سوقنا المالي أصبح سوقاً هشاً يتأثر بالأحداث السلبية سواء كانت مرتبطة بالشأن الداخلي أو ليست لها علاقة بذلك.

وعلى الرغم من حضور الكثير من الأمور الداخلية الإيجابية في الوقت الراهن والتي من المفترض أن تنعكس على أداء السوق خلال الفترة الحالية وتدفعه إلى الارتفاع، حيث تستعد بورصة الكويت إلى أن تكون أول بورصة في المنطقة تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق إلى ثلاثة أسواق، وذلك في خطوة تستهدف زيادة معدلات السيولة وجذب رؤوس الأموال؛ إضافة إلى إفصاح الكثير من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة عن العام 2017، فضلاً عن إبقاء وكالة (ستاندرد آند بورز) على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات السوق إلى الارتفاع وتحقيق المكاسب، وهو ما يدل على استمرار أزمة ضعف الثقة التي تلازم السوق منذ فترة ليست بالقليلة، والتي لا بد من إيجاد حل سريع وفعال لها بالتزامن مع تفعيل نظام السوق الجديد الذي نأمل في أن يكون بداية عهد جديد للبورصة الكويتية ويساهم في استردادها لمكانتها المعهودة في المنطقة.

من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2017، خاصة وأن غالبية الشركات المدرجة لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها المالية عن العام 2017 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 35 شركة فقط، محققة ما يقرب من 1.13 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية، وذلك بنمو نسبته 14.19% عن نتائج ذات الشركات في العام 2016، والتي بلغت 986.61 مليون دينار كويتي.

وقد سجلت البورصة خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية تخطت الـ155 مليون دينار كويتي، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 27.54 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 0.57% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 27.70 مليار دينار كويتي. وبذلك تقلصت مكاسب السوق منذ بداية العام 2018 لتصل إلى حوالي 602.65 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 2.24% مقارنة مع قيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة بالتزامن مع التراجعات الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية والإقليمية خلال أغلب جلسات الأسبوع؛ وجاءت هذه الخسائر نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح المستمرة على الأسهم القيادية، خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها هذه الأسهم في شهر يناير الماضي. وشهد السوق هذا الأداء وسط انخفاض مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، حيث وصل إجمالي قيمة التداول مع نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 68.08 مليون دينار كويتي، مقابل 76.28 مليون دينار كويتي في الأسبوع قبل السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة حوالي 472.64 مليون سهم بنهاية الأسبوع المنقضي، مقابل 560.10 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,654.55 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.46% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.61% بعد أن أغلق عند مستوى 410.30 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 942.42 نقطة بتراجع نسبته 0.12% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 10.74% ليصل إلى 13.62 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 15.62%، ليبلغ 94.53 مليون سهم تقريباً.

وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 3.85%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.21%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 3.01%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.