بيبي اليوسف تكرم المزين بطل سكواش قطر

قامت الشيخة بيبي اليوسف بتكريم بطل السكواش عبدالله المزين بعد تتويجه بذهبية بطولة قطر الدولية المفتوحة التي اختتمت مؤخراً بالدوحة وسط مشاركة واسعة من نجوم اللعبة، بحضور جواد الغريب رئيس جهاز السكواش بالسالمية واعضاء الجهازين الفني والاداري بالنادي.

من جانبها اكدت بيبي اليوسف تواصل دعمها للمزين في كافة مشاركاته الخارجية وذلك لاستعادة مكانته الطبيعية في التصنيف العالمي التي تأثرت سلباً في فترات سابقة بسبب الايقاف، مؤكدة على ان دعمها لا يتوقف فقط على المزين كونه لاعب نادي السالمية، بل سيشمل شباب الكويت الذي يرفع علم بلدنا عاليا في المحافل الخارجية.

وشددت اليوسف على ان تكريمها الخاص للبطل السلماوي المزين يأتي كوفاء منها تجاه شقيقها المرحوم الشيخ خالد اليوسف الرئيس السابق لنادي السالمية أحد اهم الداعمين للعبة السكواش.

من جانبه توجّه المزين بالشكر الى بيبي اليوسف على تكريمها المتواصل مؤكداً انها ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة في ظل اهتمامها بالمواهب الكويتية في مختلف الالعاب.

واشار المزين الى ان التتويج ببطولة قطر الدولية يعني له الكثير خاصة في كونها ستسهم في رفع التصنيف العالمي مؤكداً على ان هدفه الاهم يبقى الوصول الى قائمة المئة الافضل عالمياً مع نهاية الموسم الجاري، كما كشف عن استعداداته الحالية لخوض غمار منافسات بطولة ماليزيا مطلع مارس المقبل.