بيبي اليوسف تكرم لاعبي السالمية

كرمت الشيخة بيبي اليوسف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في السالمية قبل تدريب الامس من أجل تحفيز لاعبي الفريق لاسيما بعد الفوز الذي حققه الرهيب على حساب القادسية ضمن الجولة العاشرة من عمر دوري “فيفا” الممتاز أول أمس، يذكر أن الشيخة بيبي من أكبر الداعمين لنادي السالمية وتحرص دائما على دعم وتحفيز لاعبي فرق النادي.

وكان السماوي قد واصل تدريباته من أجل الاستعداد للمحطات المقبلة من عمر منافسات الدوري في ظل رغبتهم في مواصلة السباق للمنافسة على اللقب رغم فارق النقاط بينهم وبين العميد المتصدر الذي يغرد بعيدا في الصدارة حيث تنتظرهم مباراة مهمة أمام كاظمة الأحد المقبل ضمن الجولة الحادية عشر.

من جانبه أبدى الشيخ تركي اليوسف رئيس نادي السالمية سعادته بالفوز الكبير للسالمية على منافس بحجم القادسية، مؤكدا ان الفوز على الملكي يعد بطولة في حد ذاته لاسيما ان الاصفر يعد اقوى فريق.

وبين اليوسف انه لمس اصرارا ورغبة لاعبي الرهيب في تحقيق الفوز ومواصلة رحلة المنافسة في الدوري خلال اجتماعه بالجهاز الاداري والفني واللاعبين بالتدريب الاخير قبل المباراة، مضيفا انه يثق في لاعبي السماوي وقدرتهم على مواصلة العطاء وتحقيق النتائج الايجابية للاستمرار في دائرة المنافسة على الدوري.