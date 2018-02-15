جدّد بيت التمويل الكويتي «بيتك» شراكته الستراتيجية مع أحد مبادريه البطل الاولمبي لاعب المنتخب الوطني للرماية خالد المضف خلال موسم 2018-2019 تأكيداً على التزام البنك بدعم الشباب والرياضة، وتحفيز المواهب الوطنية لنيل ألقاب دولية وعالمية ترفع اسم الكويت عالياً، وذلك ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك.

تأتي تجديد الشراكة مع المضف ضمن اطار توقيع البنك أكبر اتفاقية شراكة ستراتيجية لدعم الشباب، واستمرارا لتوقيع الاتفاقية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب التي يوفر من خلالها «بيتك» منظومة متكاملة من الرعاية للشباب الكويتي تتضمن الاهتمام والمساندة للمتميزين رياضياً، والمتفوقين علمياً، والمبادرين وأصحاب الأفكار المبدعة والمخترعين، وكذلك الشباب من ذوي القدرات الخاصة.

وحقق المضف العديد من البطولات والميداليات الذهبية في رياضة الرماية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، كما مثل الكويت في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها ريو دي جانيرو البرازيلية.

واحرز المضف مؤخرا ميدالية ذهبية للكويت في بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى السابعة للرماية، حيث تمكن من تحقيق المركز الأول بعد اصابته 47 طبقا من اصل 50 في الجولة النهائية متقدما على الإيطالي موتا لوكا الذي حل ثانيا برصيد 46 طبقا فيما جاء مواطنه إيمانويل ديكول في المركز الثالث برصيد 35 طبقا.

وتعكس هذه الشراكة الستراتيجية مع المضف اهتمام «بيتك» بدعم الرياضة والمواهب الوطنية بما يساهم في تعزيز تواجد الكويت على الساحة الإقليمية والعالمية من خلال دعم المشاركات في البطولات العالمية، وتحفيز الشباب الكويتي لخوض غمار المنافسة واحراز الالقاب العالمية في أهم البطولات.