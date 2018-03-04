“بيتكوين” تتراجع 1٪ وتبقى فوق 11 ألف دولار

هبطت عملة “بيتكوين”، الأكثر شهرة بين العملات الافتراضية، في تداولات أمس، لكنها بقيت فوق حاجز 11 ألف دولار.

وبحلول الساعة (12:11 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر “بيتكوين” بنسبة 1 بالمائة إلى 11190 دولارا بقيمة سوقية عند 189.25 مليار دولار.

وهبطت عملة “إيثيريوم” بنحو 1.55 بالمائة إلى 848.99 دولارا، فيما تراجعت عملة “ريبل” بنسبة 0.8 بالمائة إلى 0.9 دولار.

وتتعرض العملات الافتراضية بين الحين والآخر لموجات هبوط حادة مع تنامي المخاوف بشأن مخاطرها خصوصا مع توالي التحذيرات بشأنها.

وكان آخر تلك التحذيرات، عندما قال بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، قبل يومين، إن العملات الافتراضية قد تقتل المستخدمين “بطريقة مباشرة إلى حد ما”.

وأشار جيتس إلى الطريقة التي تستخدم بها عملات إلكترونية، من بينها “بيتكوين”، لشراء عقاقير مثل فينتانيل الأفيون الصناعي، وهو عقار مخدر.