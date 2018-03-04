استمرارا لسجله الحافل بالانجازات والتقديرات العالمية التي رسخت ريادته في الصناعة المصرفية الاسلامية، فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك» بجوائز «أفضل بنك في الخدمات المالية الخاصة- خدمة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية» و»أفضل بنك في الأبحاث واستشارات تخصيص الاصول» وجائزة «الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية» من قبل مجلة «يوروموني» المالية العالمية المتخصصة، وذلك وفقا لنتائج استبيانها السنوي لآراء مئات المحللين وخبراء المال والاعمال حول أفضل بنوك العالم في مجال الخدمات المالية الخاصة لعام 2018.

واستلم المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف عبد الله الرويح، الجوائز الثلاث خلال حفل الجوائز الذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن لتكريم أفضل المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم.

وتسلط هذه الجوائز التي فاز بها «بيتك» ضمن ثلاث فئات رئيسية لهذا العام، الضوء على كفاءة البنك وتميزه في الخدمات المالية الخاصة بطريقة مبتكرة، مع توفير خدمات مصصمة لهذا القطاع، ومجموعة واسعة من الحلول المتنوعة والمزايا الحصرية والامتيازات لنمط حياة مميز واعلى درجات الرفاهية وفقا لأرقى معايير جودة الخدمة، مع وضع كافة الإمكانات والموارد الاستثمارية لمجموعة «بيتك» لتحقق أعلى العوائد على استثمارات عملاء الخدمات المالية الخاصة وتلبية كافة إحتياجاتهم المصرفية بتوفير فريق من مديري علاقات العملاء، على أكبر قدر من التأهيل والكفاءة، يعتنون باحتياجاتهم ورغباتهم بشكل شخصي وبمنتهى الخصوصية والسرية والجودة.

وتمثل هذه الجوائز اعتراف وتقدير عالمي جديد بأداء «بيتك» المهني رفيع المستوى، وعمله المنهجي وريادته في صناعة التمويل الإسلامي عالميا، كما تعكس نجاح استراتيجية «بيتك» القائمة على خدمة العملاء وفق اعلى المعايير العالمية، وتقديم المزايا والتسهيلات التي تحقق لهم الرضا وتعزز علاقات التعاون والولاء التي ترسخ ولاءهم من خلال وضع العميل دائماً في مقدمة الاهتمامات وإعطائه الأولوية في أن يكون مميزاً وفخوراً بالتعامل مع «بيتك» من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تشكل الفارق والميزة التنافسية بينه وبين أي مؤسسة مالية أخرى.

ويعتبر استبيان مجلة «يوروموني»، المقياس العالمي لأفضل مقدمي الخدمات والمنتجات المصرفية للخدمات المالية الخاصة، كما يعتبر حفل توزيع الجوائز التابع لها من أهم الفعاليات العالمية التي يحضرها ممثلون عن أبرز المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم.

وتنظم مجلة « يوروموني» البريطانية المتخصصة في عالم الأعمال المصرفية العالمية وأسواق رأس المال، سنوياً هذا الاستبيان في مجال إدارة الثروات ليشمل أكثر من 60 بلداً حول العالم.

وتعتبر جوائز يوروموني للخدمات المالية الخاصة من أكثر الجوائز المرموقة في مجال إدارة الثروات، وتغطي أكثر من 60 بلدا حول العالم، فضلا عن الجوائز العالمية والإقليمية. ويتم التصويت عليها من قبل خبراء ومتخصصون في صناعة الخدمات المصرفية ومدراء ادارات الثروات انفسهم واراءهم عن منافسيهم. ويعتبر الفوز بالجوائز تأكيد على التميز في إدارة الثروات، وتعزيز ثقة العملاء.

وجرى الاستطلاع من تاريخ 15 أغسطس وحتى 13 أكتوبر 2017، حيث تلقت المجلة 2395 مشاركة في استبيان 2018.