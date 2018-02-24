«بيتك» أول بنك يطلق عدسة سناب شات للتصوير

اطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» بمناسبة إحتفالات الأيام الوطنية واهداء للعملاء والمتابعين، عدسة خاصة عبر تطبيق Snapchat بأحدث تقنيات قنوات التواصل الاجتماعي، امس السبت 24 فبراير 2018، تزامناً مع الاحتفالات. وبذلك يكون «بيتك» أول بنك في الكويت يستخدم هذه التكنولوجيا تماشياً مع ستراتيجية بتبني أحدث التقنينيات التسويقية والتركيز على فئة الشباب.

ويدعو «بيتك» العملاء للمشاركة بهذه المناسبة باستخدام العدسة من خلال الدخول على الكاميرا في تطبيق Snapchat، والقيام بالتصوير وارسالها الى حساب «بيتك» على (Snapchat KFHGroup) لفرصة الفوز بجهاز موبايل ايفون اكس.

ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل وشامل أعده «بيتك» للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 57 لليوم الوطني والذكرى الـ 27 ليوم التحرير، وتأكيدا على التزام «بيتك» بمشاركة المجتمع بمختلف المناسبات، وتميزه بتحقيق دوره الوطني والاجتماعي، وترسيخ المكانة المرموقة للبنك على مستوى القطاع الخاص في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل وبمفهوم التنوع والشمولية.