“بيتك – البحرين” استعرض تحديات القطاع المالي في مؤتمر يورومني 2018

أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين “بيتك- البحرين” عن رعايته لمنتدى يوروموني المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد في البحرين على مدار يومين.

وكان قد شارك مجلس التنمية الاقتصادية في إستضافة هذا المنتدى الرائد الذي جمع عدداً من كبار الخبراء العالميين والاقتصاديين البارزين وصانعي السياسات والمستثمرين والممولين والمصرفيين من الأسواق المالية الدولية والإقليمية التي ناقشت التوجهات والتحديات والفرص المستقبلية التي تواجه القطاع المالي.

وعُقد يوروموني لهذا العام تحت شعار “الابتكار ومستقبل الخدمات المالية»، حيث تم التركيز فيه بشكل أساسي على الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، وسلاسل الكتل الرقمية (بلوكشين)، والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

وقال عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في “بيتك-البحرين»: “إننا سعداء برعاية منتدى يوروموني المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي 2018 والذي يُعد أحد أهم المنتديات التي تجمع الخبراء الاقتصاديين في المنطقة مما ساهم في تحقيقه لنجاحات مبهرة على مدى سبع سنوات متتالية.

وأضاف بقوله: “إننا نأخذ على عاتقنا تقديم الدعم لإنجاح مثل هذه المنتديات، وذلك إنطلاقاً من حرصنا كأحد البنوك الاسلامية الرائدة في مملكة البحرين. وكذلك نتطلع للإستفادة من الدراسات ووجهات النظر التي يتم استعراضها من قبل الخبراء الإقليميين والدوليين خلال هذه المنتديات”.