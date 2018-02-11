أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل نحو 36 موظفا كويتيا من دفعة المعينين الجدد لبدء مهام عملهم في كل من الفروع ومركز الاتصال والتعامل مع العملاء وفق أعلى معايير جودة الخدمة، ومواجهة متطلبات العمل التي يركز من خلالها البنك على المنافسة والارتقاء في خدمة العملاء، وابتكار منتجات تلبي تطلعاتهم، بما يؤكد ريادة البنك في تعزيز امكانيات ومهارات الموظفين وفق اعلى مستويات التدريب واكتساب المهارات نظريا وعمليا.

يمتد البرنامج على مدار 5 أسابيع، ويشمل مجموعتين تضُمان نحو 21 موظفا للعمل في الفروع، و15 موظفا للعمل في مركز الاتصال. ويتضمن دورات متكاملة في المنتجات المصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وخطابات وخدمات، ونظام ادارة العلاقة مع العملاء CRM، ومقدمة عن مفهوم فلسفة البنوك الاسلامية، والاقتصاد الاسلامي، والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية، والامن والسلامة، والتعليم الالكتروني، والكشف عن التزوير والتزييف، ودورات في مهارات البيع، الى جانب باقة متنوعة من المواد وورش العمل المتعلقة بأساسيات ومهارات مركز الاتصال وخدماته، بالاضافة الى برنامج العمليات GFS Ethix للتدريب العملي. كما يركز البرنامج على أهمية جودة الخدمة والتركيز على العميل كأحد المحاور الاساسية في «بيتك»، وكذلك تعريف المعينين الجدد بالموارد البشرية واهمية دورها في البنك. ويتبع ذلك برنامج تدريب عملي في الفروع ومركز الاتصال لاكتساب التجربة الحقيقية للعمل والتعامل مع العملاء وتقديم الخدمة والمنتجات المتعددة بشكل واقعي تحت اشراف ومتابعة مدربين متخصصين.

كما يتضمن البرنامج اختبارات وتقييمات يومية، وكذلك يتم خلال البرنامج نشاط تبادل الأدوار والذي يتبادل المتدربون من خلاله أدوار العميل بأنواعه ودور الموظف ضمن ورشة تقيم حسب معايير محددة وتشكل نسبة من متطلبات اجتياز البرنامج.