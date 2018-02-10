احتفى بيت التمويل الكويتي «بيتك» بموظفيه المتميزين في برنامج جودة الخدمة للعام 2017 في الحفل الذي اقيم في فندق ميلينيوم بحضور عدد كبير من المسؤولين في البنك.

ويحرص «بيتك» على اقامة هذه الحفل سنويا في اطار تقدير جهود الموظفين المتميزين وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء والتميز في الاداء، وتعزيز الانتماء الوظيفي لديهم.

وجرى تكريم الحاصلين على المراكز الأولى بالفروع المصرفية والمعارض ومركز الاتصال والبيع المباشر وادارة تمويل الشركات وادراة المصرفية للأعمال بالاضافة الى عدد من الادارت الخدمية الاخرى.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك» مازن سعد الناهض، خلال كلمته في افتتاح الحفل، ان الأربعة عقود التي عاشها «بيتك» كان عنوانها النجاح، مؤكدا أهمية مواصلة مسيرة العطاء وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على الصدارة في بيئة تنافسية صعبة مليئة بالتحديات.

وأضاف الناهض ان النجاحات والانجازات التي تحققت هي ثمرة تطبيق استراتيجية «بيتك» والتي من ابرز أعمدتها التركيز على جودة الخدمة، لافتا الى ان الريادة مرتبطة ارتباطا وثيقا بخدمة العملاء من خلال تطوير وطرح خدمات جديدة، وكذلك تطوير أساليب التعامل مع العملاء وتعزيز قنوات تقديم الخدمة، ومواصلة البحث والابتكار وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العملاء، سيما وأن التكنولوجيا والخدمات الرقمية باتت مطلبا مهما وضرورة، مؤكدا ان «بيتك» قطع أشواطا كبيرة في تبني اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا لخدمة العملاء وتلبية تطلعاتهم.

وشدد على أهمية أن تكون جودة الخدمة سلوكا وظيفيا وسمة اساسية في العمل اليومي بما يساهم بتحقيق المستوى المطلوب من جودة الاداء، وبالتالي تحقيق النمو والنجاح.

من جانبه، هنأ رئيس الخدمات المصرفية والخدمات المالية الخاصة للمجموعة، وليد مندني المتميزين في جودة الخدمة على نجاحهم في الالتزام بتطبيق اعلى معايير الجودة متمنيا لهم المزيد من النجاح والعطاء لتأكيد الصورة الايجابية الأمثل التي تليق بمؤسسة عريقة كـ”بيتك”، مبينا ان ما تحقق من انجازات في مجال جودة الخدمة والابتكار خلال الاعوام الماضية مؤشر ودليل على ان «بيتك» يسير في الطريق الصحيح، وان ما يتحقق من انجازات يساهم في رفع المؤشرات المالية في البنك ويعزز النمو.

وأضاف ان النجاح يتأكد من خلال الاهتمام بجميع الشرائح بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة، والقدرة على استقطاب مزيد من العملاء وخدمتهم بافضل مستوى ممكن، والاستمرار في تطوير خطة العمل للارتقاء بمستوى خدمة العملاء، مع تبني اساليب علمية متقدمة لتقييم أداء موظفي الخطوط الأمامية بالفروع والمعارض ومواقع الخدمة الآخرى، ومواكبة مستجدات المنافسة بالسوق المصرفي.

وبدوره، أكد رئيس الستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم ان مكانة «بيتك» المرموقة الان هي نتيجة جهود متواصلة منذ تأسيسه سنة 1977، مؤكدا اهمية الاستمرار في تطوير الاداء والارتقاء بخدمة العملاء ومواكبة مستجدات الصناعة المصرفية لمنافسة المؤسسات المالية العالمية الكبرى، والمحافظة على معايير السرعة والدقة والكفاءة.

ولفت الى ان التميز في خدمة العملاء ركيزة اساسية في استراتيجية «بيتك»، خصوصا في ظل المنافسة القوية في السوق المصرفي، مؤكدا ان «بيتك» يسعى لأن يزيد حصته السوقية من خلال تحقيق الريادة في طرح منتجات وخدمات مبتكرة مع تطبيق أعلى معايير الجودة لتمييز عملائه وتلبية تطلعاتهم.

وقال المدير التنفيذي لجودة الخدمة والابتكار للمجموعة، حسام الخطيب أن تميز الموظفين يتحقق من خلال الموازنة بين تحقيق الاهداف البيعية والالتزام بتطبيق معايير جودة الخدمة على السواء، مشيرا الى ان جودة الخدمة نجحت بتوسيع نطاق عملها ليشمل إدارات جديدة على مستوى البنك.

وقال ان «بيتك» يعمل على استمرار تطوير معايير تقييم جودة الخدمة بما في ذلك الزيارات الميدانية لضباط جودة الخدمة، وتقييم العميل الخفي، والاتصال الهاتفي على عملاء التميز والرواد وتمويل الشركات، والاستماع إلى مكالمات العملاء الواردة لمركز الاتصال، واجراء مقابلات حوارية معمقة مع عملاء الأولوية والنخبة وبرامج تحفيزية وغير ذلك من اساليب وادوات تقييم الجودة.