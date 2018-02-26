«بيتك» يشارك في أنشطة نادي التمويل الإسلامي

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في اسبوع نادي التمويل الاسلامي السنوي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)ضمن الشراكه الستراتيجية بين الجانبين، والدعم المتواصل الذي يقدمه «بيتك» لنادي التمويل الإسلامي ، الذي يعبر عن اهتمام «بيتك» بالعملية التعليمية ونشر احكام وتطبيقات الشريعة في المسائل الاقتصادية، حيث يقوم النادي بدور مهم في هذا الجانب من خلال جهد علمي مدروس ومنظم ومتواصل .

وتضمنت فعاليات وانشطة نادي التمويل الاسلامي ندوات ودورات علمية في مجال التمويل والاقتصاد الاسلامي،بما يشمل المرابحة والصكوك والاجارة وانواع البيوع وغيرها، بما يؤكد نهج “بيتك” في نشر الوعي باهمية المنتجات والخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة والتي يعتبر “بيتك” رائدا فيها على المستويين الاقليمي والعالمي.

وضمن شراكة ستراتيجية بين»بيتك» والنادي منذ تأسيسه في عام 2009، فان هناك تعاونا متواصلا بين الجانبين للأنشطة والبرامج الخاصة بالنادي حيث يشكل «بيتك» مصدرا رئيسيا لاستقاء المعلومات والتجارب والابحاث، ومرجعا في امور الاقتصاد الاسلامي .

ومن بين اهداف النادي تدريب واعداد الطلبة وزيادة معرفتهم في مجالات التمويل والاقتصاد الاسلامي بشكل خاص والعلوم الادارية بشكل عام ، من خلال اقامة الدورات والبرامج التدريبية واللقاءات والمؤتمرات، بما يعزز البناء المعرفي العلمي والتدريب العملي لدى الطلبة.

… واحتفل بالاستقلال والتحرير في جامعة الكويت

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» باحتفالات اليوم الوطني ويوم التحرير التي اقيمت تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت د.حسين أحمد الأنصاري بمشاركة كليات وإدارات جامعة الكويت في مسرح عبدالله الجابر ـ بالحرم الجامعي.

وجاءت مشاركة «بيتك» ضمن برنامج متكامل وشامل للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 57 لليوم الوطني والذكرى الـ 27 ليوم التحرير، وتأكيدا على التزام «بيتك» بمشاركة المجتمع بمختلف المناسبات، وتميزه بتحقيق دوره الوطني والاجتماعي، وترسيخ المكانة المرموقة للبنك على مستوى القطاع الخاص في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل وبمفهوم التنوع والشمولية.

كما تأتي استمرارا وتعزيزا لتعاون «بيتك» مع الجامعه بمختلف كلياتها، حيث يتميز البنك بسجل حافل في دعم انشطة الطلبة وفعالياتهم المختلفة، ودعم مشاريع التخرج ورعاية حفل التخرج وتكريم المتفوقين، وغيرها من اشكال المشاركة التي تعكس حرص البنك على هذا الجانب المهم في المسؤولية الاجتماعية.

وأعرب الأنصاري عن تقديره لمشاركة «بيتك» في هذه الاحتفالية التي تقيمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع الكليات والإدارات في الجامعة بمناسبة الايام الوطنية.

ويهدف «بيتك» من الانشطة والفعاليات التي ينظمها ويشارك بها ان يترك بصمة خاصة في الاحتفالات الوطنية من خلال رسالة هادفة تعبر عن التزامه بواجبه الوطني والاجتماعي، وريادته في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.