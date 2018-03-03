دشن بيت التمويل الكويتي «بيتك» قاعة مصرفية خاصة بشرائح عملاء الرواد والتميز والنخبة في فرعه بمنطقة العديلية، ضمن اطار رؤية البنك بتقديم افضل الخدمات المصرفية باعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز لعملاء تلك الشرائح، مع التأكيد على الاهتمام بجميع الشرائح بشكل متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة، وضمن جهود البنك بتطوير اماكن تقديم الخدمة عبر التصميم العصري والتكنولوجيا الحديثة لتقديم جيل جديد من الخدمات المصرفية تلبي تطلعات العملاء، وتعكس مكانة «بيتك» الرائدة عالميا.

افتتح محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا القاعة المصرفية بحضور مختار منطقة العديلية وعدد كبير من مسؤولي «بيتك» يتقدمهم الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض، ورئيس الخدمات المصرفية والخدمات المالية الخاصة للمجموعة وليد خالد مندني، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة المهندس فهد خالد المخيزيم، وعدد من قيادي البنك والادارة التنفيذية.

وقال المهنا على هامش الافتتاح ان «بيتك» من البنوك الاسلامية الرائدة في المنطقة والعالم، مؤكدا ان نجاح البنك في تحقيق انجازات متتالية وتقدمه على كثير من المصارف يؤكد ثقة العملاء وثقة اهل الكويت، فيما يعكس الجهود الواضحة في مواصلة السعي نحو التطوير للحفاظ على الريادة.

واكد المهنا الاستعداد لتقديم الدعم وتذليل العقبات امام «بيتك» لمواصلة دوره في النهوض بالاقتصاد وتحقيق الازدهار في البلاد وزيادة الانتشار الجغرافي عبر زيادة عدد الفروع، وتقديم افضل الخدمات لأبناء الكويت بما يتوافق مع توجهات ورؤية الكويت.

وبدوره، أشار الناهض الى ان القاعة المصرفية الجديدة لعملاء الرواد والتميز والنخبة تعتبر إنجازا جديدا في استراتيجية مواصلة تقديم افضل الخدمات والمنتجات في اماكن مختلفة، مع السعي المستمر لتحسينها وتطوير شبكة الفروع، لترسيخ التزام البنك المستمر في نهج تقديم افضل الخدمات المصرفية المتوافقة مع المعايير العالمية في الجودة والتميز.

وأكد الناهض الحرص على اطلاق زمام المبادرة وفتح الافاق امام دور الشباب الكويتي في تطوير «بيتك»، لافتا الى ان الخدمات العصرية المتقدمة والتقنية الحديثة المطبقة جاءت بجهود شباب كويتي مجتهد وطموح.

ونوه الناهض بان الفرع يضم قسما خاصا للسيدات، كميزة تنافسية للبنك ولتوفير خصوصية اكبر لعميلات «بيتك»، مع التأكيد على تبني اخر التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية، وتطبيق البراعة المهنية في التواصل مع العملاء والابتكار في طرح الخدمات والمنتجات عبر شبكة فروع منتشرة في مختلف انحاء الكويت، وكذلك الالتزام التام بأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط الرقابية وفق فلسفة عمل ترتكز على التميز في العمل المصرفي وخدمة العميل.

واشار الناهض الى ان افتتاح القاعة جاء تزامنا مع مناسبتين مهمتين، الايام الوطنية والذكرى الاربعين على تاسيس «بيتك».

ورافق الناهض المحافظ في جولة للتعرف على اقسام القاعة والخدمات التي يقدمها البنك. كما استمع المهنا الى شرح الموظفين في قسمي الرجال والسيدات عن المميزات الكبيرة التي يتمتع بها عملاء التميز والرواد والنخبة والاهتمام الكبير الذي يحظون به والسعي المتواصل لتلبية احتياجاتهم المصرفية التي تتخطى توقعاتهم بمهنية عالية وخصوصية تامة، اضافة لاختيار موظفين ومدراء حسابات اكفاء ذوي مهارات وخبرات عالية لتقديم ارقى الخدمات المصرفية وتطبيق استراتيجية البنك في التركيز على خدمة العميل.