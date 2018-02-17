اطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»حملة تسويقية لعملائه، بالتعاون مع شركة بنتا للأثاث، اعتبارا من منتصف الشهر الجارى ولمدة 3 شهور، يقدم من خلالها عروضا حصرية، من اهمها ميزة صفر ارباح لمدة 3 سنوات، بما يؤكد جهود «بيتك» المستمرة لتقديم أفضل المزايا والخصومات لعملائه، وتوفير الحلول التمويلية المميزة للحصول على الاحتياجات من السلع الرئيسية المهمة ومنها الاثاث والمفروشات ويعزز ريادته ودوره فى سوق التمويل الاستهلاكي .

يقدم «بيتك» هذا العرض بالتعاون مع شركة بنتا للاثاث والمفروشات، استمرارا فى ترسيخ دعائم تعاونه مع أبرزشركائه في السوق، ويشمل جميع منتجاتها من الأثاث، والمطابخ، والإكسسوارات، وغيرها من المنتجات التي تقدمها الشركة .

ويقدم «بيتك» ميزات تمويلية فريدة، من أبرزها فترة سماح لاستحقاق القسط الأول تصل إلى 6 أشهر للتمويل الاستهلاكي ، حيث يصل التمويل إلى 15 ألف دينار مع فترة سداد الأقساط تصل إلى 5 سنوات ، وتخضع جميع المعاملات للضوابط الائتمانية الخاصة بـ»بيتك»، ويشمل التمويل الاستهلاكي تمويل السيارات والقوارب والأثاث والإلكترونيات والمطابخ والأجهزة، بالإضافة إلى تمويل التعليم والرعاية الطبية.