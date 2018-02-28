نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» زيارة الى مركز رجال الأمن والطوارئ القائمين على تنظيم فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني ويوم التحرير، تقديرا لجهودهم ودورهم المهم والحيوي في خدمة الوطن والمواطنين وتوعيتهم والحرص على سلامتهم على مدار الساعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اطار برنامج «بيتك» الحافل بالفعاليات والأنشطة الاجتماعية والوطنية، والحرص على تقدير جهود القائمين على الأمن بمختلف القطاعات والاهتمام الكبير بهم لخصوصية عملهم والظروف الصعبة التي يؤدون فيها مهامهم الحيوية لضمان أمن وسلامة المجتمع وابراز الوجه الحضاري للكويت، سيما في المناسبات والعطل الرسمية التي تشهد ازدحاما مروريا وبشريا.

من جهته، ثمن الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالانابة، اللواء ابراهيم الطراح مبادرة «بيتك» ودوره المتميز في خدمة المجتمع وحرصه الدائم على المشاركة في تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ضمن اطار ستراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

ويهدف «بيتك» من الانشطة والفعاليات التي ينظمها ويشارك بها ان يؤكد التزامه بمشاركة المجتمع بمختلف المناسبات، ويترك بصمة خاصة في الاحتفالات الوطنية والاجتماعية من خلال رسالة هادفة تعبر عن التزامه بواجبه الوطني والاجتماعي، وريادته في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.