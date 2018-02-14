يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالشراكة مع Cofe App، مفاجأة لجميع عملائه في مهرجان القهوة في مجمع الحمراء، عبارة عن قهوة مجانية من اختيار العميل، وذلك في يومي 17-19 فبراير الجاري، مكافأة للعملاء وحرصا على تقديم أروع العروض والمميزات التي تلبي تطلعاتهم وتزيد من رضاهم.

وتأتي هذه المبادرة في اطار رعاية «بيتك» الستراتيجية للمهرجان انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على دعم مبادرات ومشاريع الشباب الكويتي وريادة الأعمال، وكذلك استمرارا لبرنامج «بيتك» في الايام الوطنية.

ويجمع المهرجان 13 من محلات القهوة المحلية والعالمية والمختصين واصحاب المشاريع في صناعة القهوة تحت سقف واحد، الأمر الذي يساهم في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار وعشاق القهوة بمختلف الفئات العمرية.

ويستضيف «بيتك» بالتعاون مع Cofe App في مهرجان القهوة الشريك المؤسس في مدرسة القهوة في هولندا، جوست ليوبولد الحائز على شهادات تخصصية من هيئة القهوة المتخصصة SCA، والمدرب المعتمد في مهارات تحضير وتحميص القهوة، الأمر الذي يتيح للشباب الكويتي المهتم بتطوير المهارات في مجال القهوة.