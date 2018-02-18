وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بهدف دعم جهود اعمال الاغاثة الانسانية وخدمة المجتمعات. وتؤكد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتميز سجله الحافل بالانجازات والمبادرات التي ارست مفهوم الكفاءة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

وقع الاتفاقية عن «بيتك»، الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض، فيما وقعها عن جمعية الهلال الاحمر الكويتي، رئيس مجلس الادارة الدكتور هلال الساير، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية بحضور رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة يوسف الرويح وعدد من مسؤولي الطرفين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد الناهض التزام البنك بتحقيق اعلى معايير المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من استراتيجية تحقيق التنمية المجتمعية والوصول لشرائح مجتمعية متعددة وتفعيل شراكات ستراتيجية مع هيئات ومؤسسات أممية داعمة لانشطة تصب في صالح المجتمع والانسان كجمعية الهلال الاحمر الكويتية التي تتمتع بسجل حافل من الانجازات في جهود العمل الانساني.

وأضاف ان «بيتك» يلتزم بدعمه لجمعية الهلال الاحمر التي طالما عكست الوجه المشرق للكويت بتبنيها مشروعات انسانية واجتماعية تجاوزت الحدود الجغرافية لدولة الكويت لتصل الى بلدان وجغرافيات اخرى، وهو ما عهده العالم عن دولة الكويت واهلها الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء.

وقال ان توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الهلال الاحمر يدعم مساهمات الجمعية لتعزيز مسيرتها بالارتقاء بالعمل الإنساني، وتنظيم برامج اغاثية ومشاريع انسانية.

وتجدر الاشارة هنا الى ان «بيتك» وقع مؤخرا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت على اتفاقية منحة بقيمة تبلغ 540 ألف دولار أمريكي تهدف لاغاثة 3,794 عائلة من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها مع بنك إسلامي على مستوى الكويت والمنطقة.

من جانبه، أعرب الساير عن الفخر والاعتزاز بالتعاون مع «بيتك» مقدرا جهود البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصه على دمج البرامج الانسانية بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتي.

وأشار الى ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي طالما عملت علي تنفيذ البرامج والانشطة الهادفة في مجال الاغاثة والعمل الانساني على المستوى المحلي والدولي، لافتا الى ان الشراكة مع «بيتك» تشكل فرصة مناسبة لتدارس وتباحث فرص التعاون المأمول وصولاً لأهداف إنسانية نبيلة.

وأضاف ان الجمعية تحرص كل الحرص على فتح فرص التعاون للتنسيق مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في إقامة مشاريع تخدم الالتزام بتحقيق المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أهميه دعم جهود الجمعية لكل جهد إنساني يتماشى والنهج الثابت لها في تقديم المساعدات الإنسانية.