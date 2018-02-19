أمثال الأحمد: العمل التطوعي ركيزة المجتمع الكويتي الأساسية

اكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار د. فهد العفاسي ان متحف (بيت العثمان) يحظى باهتمام القيادة السياسية باعتباره أحد المعالم التاريخية التي تعكس الوجه الحضاري للكويت.

واشار العفاسي في كلمة القاها خلال حفل تكريم الشركاء الستراتيجيين لمتحف بيت العثمان والذي اقيم صباح امس ان المتحف يعد وجهة ثقافية وحضارية بارزة كما يمثل اضافة مهمة الى متاحف الكويت، لافتا الى انه يجسد قيمة أساسية للتراث والهوية الثقافية للشعب الكويتي لما يكتنزه من مقتنيات تاريخية كويتية تعكس تاريخ وتراث الآباء والأجداد فضلا عن ضمه لمراحل تطور مؤسسات الكويت في شتى المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، وقال ان المتحف يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت في جمع التراث وتوثيقه الأمر الذي يستدعي تعاون كافة مؤسسات وهيئات الدولة وفئات المجتمع من أجل الحفاظ على هذا الارث التاريخي وادامته كونه يمثل أحد المظاهر المهمة لسيادة وتطور الدولة، مؤكدا ان ذلك يأتي بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتعزيز الشراكات والتعاون فيما بينهما وتسخير الموارد والطاقات كافة في سبيل توفير أرقى الخدمات بما يحقق تنمية المجتمع.

وقال ان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بتخصيص موقع بيت العثمان كمقر لفريق الموروث الكويتي بهدف توفير المكان الآمن للوثائق والمقتنيات الأثرية وحظي برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد ما يعكس حرص القيادة على اختلاف مستوياتها في الحفاظ على ذلك الارث الذي خلفته الأجيال السابقة.

كما اشاد العفاسي بالجهود والمساعي النبيلة التي بذلها فريق الموروث الكويتي لاعداد البيت وتحويله الى متحف وطني للتراث الكويتي، مثنيا على جهود الشيخة أمثال الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي التي أشرفت على هذا العمل المتميز.

وذكر العفاسي ان حفل تكريم الشركاء المتطوعين اليوم يعبر عن حرص مركز العمل التطوعي ممثلا بمتحف بيت العثمان على تثمين وتقدير جميع الجهود التي بذلها شركاؤه المتميزون في مجال المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للكويت.

بدوره قال رئيس فريق الموروث الكويتي أنور الرفاعي في كلمة له ان بداية إنشاء هذا المتحف كانت لوجود فراغ تراثي في الكويت ما حدا بنا لإنشاء فريق متخصص من المهتمين والباحثين وأصحاب المتاحف الخاصة لتكون النواة الأولى لانطلاق عمل مدروس وممنهج على أسس تراثية وخبرة اكتسبناها من خلال الدورات التي صقلنا بها أعضاء هذا الفريق في دول عربية وأجنبية عدة، مشيرا الى ان المشروع ابتدأ بعد أن تم إصدار قرار وزاري بتخصيص جزء من بيت المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان ليكون مقرا له.

وثمن الرفاعي دور الجهات التي ساهمت بإنجاز هذا الصرح التراثي، مبينا ان لأهل الكويت دورا كبيرا بالتبرع بكم كبير من المقتنيات، كما كان لمؤسسات الدولة دور في دعم المتحف في شتى المجالات ولأسرة العثمان الدور الكبير في الدعم المادي والمعنوي مشيدا بجهود رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الداعمة لانشطة المركز التطوعي.

وأشار الى ان متحف بيت العثمان يقوم بسلسلة من البرامج والمشاريع التوعوية والثقافية للحفاظ على الارث الحضاري والتاريخي الكويتي من الاندثار، مضيفا انه سيتم إنشاء مركز عبدالله عبداللطيف العثمان للخط العربي وقواعد اللغة للعناية بالخط العربي وقواعد اللغة العربية بالتنسيق مع وزارة التربية وجائزة باسم المرحوم العثمان للغة العربية والخط العربي ومركز المرحوم العثمان للمخطوطات الإسلامية يصاحبه متحف خاص للمخطوطات الإسلامية.

من جانبها قالت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الاحمد في تصريح صحافي على هامش الحفل ان العمل التطوعي هو الركيزة الأساسية في المجتمع الكويتي، موضحة ان بيت العثمان يعتمد على خير وكرم أبناء الكويت مما يعد انجازا على مستوى الاعمال التطوعية في الكويت.