بيرنارديسكي يبرر احتفاله أمام فيورنتينا

دافع فيديريكو بيرنارديسكي، نجم يوفنتوس عن احتفاله بعد تسجيله لهدف في فوز اليوفي خارج الأرض 2-0 على فريقه السابق فيورنتينااول من أمس ضمن الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب في تصريحات لسكاي سبورت إيطاليا: «اللاعب المحترف يقوم باختيار فعل ما يراه صحيحا، من الواضح أن هناك من سيؤيد ومن سيعارض، بعض ردود الفعل يجب تجنبها، ولكن هذا جزء من كرة القدم».

وأضاف: «أنا لاعب يوفنتوس، وأحترم جمهوري، إلى جانب ذلك، لم أفعل شيئا غريبا وأعتقد أنني أظهرت الاحترام للجميع، احتفلت لأن أي لاعب يجب عليه احترام جماهيره».

واختتم: «سوف أشكر دائما نادي فيورنتينا لأن له فضل كبير في تطوري ونضجي، وهو ما جعلني مؤهلا للانضمام لفريق كبير مثل يوفنتوس، سأكون دائما ممتنا تجاه هذا النادي».