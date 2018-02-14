بيع جزء من حقوق البريمييرليغ مقابل 6 مليار دولار

لندن-د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بيع خمس حزم من حقوق البث التليفزيوني البريطاني من أصل سبع مقابل 464ر4 مليار جنيه استرليني (19ر6 مليار دولار) .

وذكرت الرابطة في بيان أن أربع حزم من الخمس، والتي تغطي ثلاثة مواسم من 2019 حتى 2022، منحت لشبكة قنوات سكاي، فيما ذهبت الخامسة إلى شبكة «بي تي».

وتصل قيمة الصفقة الحالية، التي بدأت منذ 2015 وتنتهي في 2019، إلى 14ر5 مليار جنيه استرليني.

وذكرت الرابطة أن هناك كثير من الراغبين في شراء الحزمتين المتبقيتين للبث المباشر.

وقال ريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي للبيريميرليغ في بيان نشره الموقع الرسمي للرابطة على الانترنت :» سعداء للغاية بأن بي تي وسكاي ستواصلان عرض الدوري الممتاز وأنديتنا على هذا النحو كجزء مهم من العرض الذي تقدموا به».

وقال سكودامور ان الصفقة الجديدة هي شهادة على كرة القدم التي تقدمها الأندية العشرين التي تشكل الدوري الممتاز.