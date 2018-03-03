يعقد مكتب بيكر تلي لخدمات التدقيق والضرائب والاستشارات الحلقة النقاشية المجانية عن «ضريبة القيمة المضافة» 10 أبريل ا لمقبل في فندق موفنبيك البدع بحضور احد خبراء شبكة بيكر تلي العالمية وذلك لتعرف علي اثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات المالية بدولة الكويت.

وصرح الشريك التنفيذي ببيكر تلي هشام سرور ان موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعد من الموضوعات التي تشغل كافة المؤسسات في وقتنا الحالي نظرا لما سيكون لهذا التطبيق من أثر عليها. كما أنه من المهم أن تستعد هذه المؤسسات لتطوير أدائها الإداري والمحاسبي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أجل الاستمرارية في السوق والتقاط الفرص التنافسية. ولذلك وبهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع والالتقاء بالخبراء المتخصصين، سعى مكتب بيكر تلي إلى تنظيم حلقة نقاشية واستضافة خبير متمرس من شبكة بيكر تلي العالمية»

وأضاف «ستكون هذه الحلقة النقاشية بمثابة فرصة ممتازة لتبادل الآراء والخبرات واستعراض تجارب الدول المجاورة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة «.

واشار الى ان الضرائب تُعتبر من أهم السياسات المالية، التي تحقّق من خلالها دول العالم أهدافها الاقتصادية، باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للدخل وخاصة مع انخفاض دخول الدول المنتجة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي لافتا الى ان ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك سواء كان للمنتجات أو للخدمات وليس الأرباح، وتمثل إحدى الوسائل التي تستعين بها الدول زيادة الإيرادات لتمويل الموازنة العامة للدولة وتوقع تطبيق هذه الاتفاقية في الكويت اعتباراً من شهر يناير 2019، ولاسيما أن الاتفاقية الإطارية أشارت إلى أنه «إذ مرت فترة 12 شهراً من تطبيق دولتين من الدول الست للضريبة، فسيكون إلزامياً على باقي الدول أن تطبقها، أو سيكونون خارج نطاق الضريبة»