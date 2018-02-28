بيل غيتس: العملات الإلكترونية وراء حالات وفاة

قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، بيل غيتس، إن سرية تعاملات العملات الإلكترونية تسببت بحالات وفاة بطريقة مباشر إلى حد ما.

وأضاف “جيتس” في تعليقات عبر موقع “ريد أت” اول من امس ، ” أن قدرة الحكومات على تتبع غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب هو شيء جيد إلى حد ما، مشيراً إلى أنه حتى الآن فإن العملات الإلكترونية تستخدم في شراء المخدرات، “لذلك فأنها تكنولوجيا ضارة تسبب الوفاة بطريقة مباشرة”.

وعندما تم الاعتراض على وجهة نظر “جيتس” بأن النقود الكاش يمكن استخدامها في نفس الأغراض غير المشروعة، أوضح رجل الأعمال الأمريكي أن نقود الكاش تستخدم في ذلك بالفعل، لكن يجب أن يتواجد الشخص أثناء عملية الانتقال ما يجعل المدفوعات المقدمة عند تنفيذ عمليات الخطف على سبيل المثال أصعب.

وعن المضاربة التي تحيط بنشاط العملات الإلكترونية أوضح “غيتس” أنها خطير للغاية بالنسبة للذين يستمرون فيها لفترة طويلة.

و”بيل غيتس” لا يعد أول من وجه انتقادات واسعة لظاهرة العملات الإلكترونية، حيث تتعرض لنقد واسع من رجال أعمال وجهات تنظيمية رسمية، بسبب ارتفاع المضاربة على العملة والتقلبات الشديدة التي تشهدها.