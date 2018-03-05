بين نادي القضاة والأعلى المصري للقضاء

زيد الجلوي

زيد الجلوي

لا يحق للمجلس الأعلى للقضاء المصري مع احترامنا الكامل له، انتقاد موقف رئاسة نادي القضاة المصري، بسبب مخاطبة النادي للبرلمان، وتعبيره عن رفضه التعديل على المادة” 144 اجراءات جزائية”، وليس المادة 134 كما تناقلت بعض الصحف المصرية، لكونه حقا دستوريا وفقا للمادة 85 من دستور 2014، باعتبار نادي قضاة مصر شخصية اعتبارية، يحق لها مخاطبة السلطات العامة.

وان ما جاء في الخطاب الموجه من قبل النادي للبرلمان، لم يجانب الصواب بقوله ان” لا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت التصدي لهذه المسائل لشبهة مخالفة قواعد الحياد والعدالة في نفوس العامة”،وهو محق في ما جاء في بيانه، لأن تخصيص جزء من مبالغ الكفالات لدعم الموقوفين، لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، رغم حاجة صندوقهم للدعم المالي، بعد تعديل قانون الاجراءات الجزائية، فيه مساس فعلي بحيادية القضاء، وفتح باب المظنة به، وبأحكامه التي لو كل ما اصدر قضاته حكما بالافراج بكفالة، لقال قائل هنا او هناك، ان الغرض منه دعم صندوقهم.

فهناك حساسية شديدة جداً، وتحسس قضائي أشد في المسائل المالية، يتعين على كل جسد قضائي التحوط من الاقتراب من مواطنها.

ولا تثريب على المجلس الاعلى للقضاء، إن هو اعترض لو عرضت عليه مسألة تعديل قانون الاجراءات، متى عرض البرلمان هذه المسألة عليه، بحكم اختصاصه الموجب أخذ رأيه في الموضوع، بعيدا عن انتقاد حق مقرر لنادي القضاة، بإعتباره شخصية اعتبارية لها حق مخاطبة السلطات العامة، فللأعلى للقضاء المصري ابداء عتبه على ناديهم، بأن يشاورهم بحكم الزمالة وتوحيد وجهة النظر القضائية، وهو جائز للنادي لو استطلع رأي الاعلى للقضاء، مستوجب عرفيا عليه لعدم تشتيت الموقف.

كاتب كويتي