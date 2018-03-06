بيهانا أنهت “المواجهة” وتصور “محطة انتظار”

كتب – مطلق الزعبي:
انتهت الفنانة بيهانا من تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “المواجهة” من تأليف محمد الكندري، واخراج حسين الحليبي، ومن بطولة نخبة من الفنانين، ابرزهم حسين المنصور، حمد اشكناني، صابرين بورشيد، شجون وغيرهم.
كما تصور بيهانا حاليا مسلسلاً بعنوان “محطة انتظار” من تأليف انفال الدويسان واخراج خالد جمال، ومن بطولة محمد المنصور، شيماء علي، بثينة الرئيسي، فوز الشطي، باسمة حمادة، ناصر الدوسري، هدية بدر، وغيرهم.
وتجسد بيهانا في “محطة انتظار” شخصية “داليا” الطالبة الجامعية الخلوقة والمحبوبة ووالدها الفنان محمد المنصور.
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