د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

تبسيط الحياة الخاصة يتمثل في تخليصها من التعقيدات الحياتية المتناقضة، والهُموم المصطنعة، ومن الاوهام والخزعبلات المُفبركة، وبخاصة تلك التي تسببها طرق تفكير الآخرين وأنانيتهم، وربما حشريتهم المرضية، فكلما عمل المرء على فهم الناس الآخرين،وربط سلوكياتهم وتصرفاتهم بدوافعهم النفسية الاساسية تكشفت أمامه أسباب بعض المعوقات والعراقيل والعقد النفسية المركبة التي ستمنعه من عيش حياة إنسانية، متكاملة وذات قيمة أخلاقية مناسبة، وبالطبع، يتلازم تبسيط الحياة الخاصة بالقناعة بالقليل، وبالرضى عن النفس وبعدم إظهار الحاجة للشخص الآخر، وبخاصة فيما يتعلق بتحقيق السعادة والارتياح الشخصي، وما يلي بعض المبادئ والسلوكيات المناسبة والتي ربما ستحقق حياة إنسانية مُجزية تمتلأ بالطمأنينة وتخلو من الاوهام:

-كيف تُفكر ستكون ظروفك وطبيعة علاقاتك مع الآخرين، فمن يربط سعادته الشخصية برضى من هم حوله سيعيش لهم وليس لنفسه.

– لا يوجد شيء اسمه أنانية عندما يتعلق الأمر بالأولويات الشخصية، فمن لا يُدرك ما هي أولوياته سَيُضِّيع وقته الثمين في تحقيق أولويات الآخرين.

-لا تمنح الآخرين، ولو قدراً بسيطاً من حق الوصاية الاخلاقية والفكرية عليك، فمن وُلد حُراً جدير به أن يعيش حُراً بكل ما تعنيه كلمة الحرية من معان مختلفة.

– أغلب الاوهاوم والمخاوف المتخيلة مصدرها طرق تفكير الآخرين.

-بالنسبة للعقلاء والأسوياء والواثقين من أنفسهم، كُل قليل كثير، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الآخرين.

– لن يُحقق نجاحاتك الشخصية سوى نفسك، ومن يبذل الجهود المتواصلة لعيش حياة إنسانية متكاملة و مُجزية سيحصل عليها اليوم أو غداً مهما طال وقت المعاناة والكفاح.

-عندما يَكشِف لك الآخرون عن شخصياتهم الحقيقية فَصَدِّقهم مباشرة بلا تردد.

-إبتعد عن المُتحلطمين، ومن يدمنون الهمّ والغم والانغماس في سوداوية التفكير فبعض الامراض النفسية معدية للغاية.

-توقف عن لعب دور المدير العام للشؤون الشخصية للافراد للبالغين حولك، فهي أسوأ أنواع الوظائف.

– كلما قلّ احتياجك للآخرين تطورت قدراتك الشخصية، ومن يتول جميع أمره سيطمئن قلبه دائماً وأبداً.

-تخلّص من كل شيء لم تحتجه أو تستعمله خلال الستة أشهر الماضية.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969