تأجيل الرحلات المدنية إلى روسيا حتى أبريل

عواصم – وكالات: أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم، تأجيل استئناف الرحلات المدنية إلى روسيا، حتى أبريل المقبل، بعد أن كان مقررا لها فبراير الجاري.

وقال إن الشركة قررت تأجيل الرحلات لموسكو إلى الجدول الصيفي الذي يبدأ في أبريل المقبل، إلى حين الانتهاء من الاستعدادات الملائمة لتحقيق نسبة امتلاء على الرحلات الخاصة.

من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة النقل الروسية، أنه تم حل جميع الجوانب الفنية المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، بعد اتخاذ جميع القرارات السياسية.

وطالب الأطراف المعنية بتسريع استئناف الحركة الجوية، قائلا “تم اتخاذ جميع القرارات السياسية لاستئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، وتم حل الجوانب الفنية المتعلقة بهذا الشأن”.