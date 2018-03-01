تأجيل حفل شمس الكويتية لسوء الأحوال الجوية

نشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة شمس الكويتية ارتدت فيها الحجاب خلال زيارتها لمرقد الشيخ عبدالقادر الكيلاني في بغداد، أثناء زيارتها الحالية للعراق، حيث تتواجد هناك لاحياء حفلة في العاصمة بغداد، وانهالت التعليقات على الصورة التي اثارت الجدل بشكل كبير.

الحفل الغنائي تم تأجيله بسبب سوء الاحوال الجوية، وقد نشرت الفنانة شمس فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي اعتذرت فيه لجمهورها في العراق عن التأجيل الخارج عن ارادتها، مشيرة ان الحفل سيقام في اليوم التالي مباشرة وان تأجيل الحفل جاء اضطراريا لسوء الاحوال الجوية.