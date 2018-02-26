تأخر إقرار ديوان الخدمة بدل الطريق يفاقم أزمة مدارس “صباح الأحمد”

• 380 ألف طالب يستأنفون الدراسة اليوم بعد عطلة الأعياد الوطنية

كتبت – رنا سالم:

فيما يستأنف نحو 380 الف طالب في المدارس الحكومية الدراسة بعد عطلة الأعياد الوطنية اليوم ، تعود ازمة مدينة صباح الأحمد لتلقي بظلالها مجددا على الساحة التربوية حيث اكدت مصادر تربوية مطلعة لـ”السياسة” أمس ارتفاع نسب غياب معلمات مدارس صباح الأحمد وتأخرهن عن مواعيد الدوام الرسمية بصورة ملحوظة مشيرة الى ان ثمة اسباباً وراء هذه الظاهرة ابرزها تأخر ديوان الخدمة المدنية في اقرار بدل الطريق للعاملين في صباح الأحمد.

واضافت المصادر ان وزير التربية السابق د.محمد الفارس خاطب ديوان الخدمة المدنية لرفع بدل الطريق الى 125 ديناراً واقراره لجميع العاملين في مدارس صباح الأحمد من اداريين ومعلمين بمختلف جنسياتهم الا انه بعد مرور اكثر من 5 اشهر على الأزمة لم يقر الديوان حتى الآن البدل الامر الذي دفع المعلمين والمعلمات للغياب ويؤثر بدوره على التحصيل العلمي للطلاب.

واشارت المصادر الى ان ظروف الطريق الصعبة وبعد المسافة بين مدارس صباح الأحمد وسكن المعلمين والمعلمات يفرض منح المعلمين والمعلمات البدل، لافتة الى ان العديد من المعلمين نقلوا اجباريا من مناطق قريبة لمساكنهم لخدمة طلاب “صباح الأحمد” اضافة الى ان معلمي المنطقة المعينين حديثا فرض عليهم الموافقة على العمل لمدة 3 سنوات ولا يمكنهم طلب النقل خلال تلك المدة كما ان طلبات نقل المعلمين القدامى ترفض ايضا بسبب حاجة المدينة الى مزيد من المعلمين والمعلمات لتغطية جميع المدارس.

وأوضحت ان ازمة مدارس صباح الأحمد لن تنتهي الا بسرعة اقرار البدل لمعلمين ومعلمات المدينة خاصة مع زيادة اعداد المدارس وتوجه وزارة التربية نحو افتتاح مدارس جديدة خلال العام المقبل وهروب المعلمين والمعلمات من العمل في مدارس المدينة مما يشير الى تفاقم الأزمة مستقبلا وتأثيرها على العملية التعليمية سلبا.

في موازاة ذلك أكد عدد من المعلمين والمعلمات في اتصالات مع “السياسة” أمس أنه رغم محاولات منطقة الأحمدي التعليمية حل الأزمة عبر توفير باصات للمعلمين والمعلمات إلا أن الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات يستخدمون سياراتهم الخاصة طوال العام.

واضافوا انهم يتكبدون الكثير من الأموال في الصرف على البنزين واصلاح وصيانة سياراتهم اضافة الى شراء الوجبات بصورة يومية خاصة وانهم يعودون من العمل متعبين فلا يستطيعون اعداد الوجبات المنزلية وطالبوا بتعويض مادي ونفسي عن المعاناة التي يعيشونها يوميا.

وذكرت غير واحدة من المعلمات ان الظروف القاهرة تجبر الكثير من المعلمات على الاستئذان والتأخير والغياب لتلبية حاجتهن الأسرية ولمرضهن لافتين في الوقت نفسه الى ان ما يعانين منه يوميا يستحق اقرار البدل سريعا وبأثر رجعي تعويضا عن شقائهن المستمر وضياع وقتهن في الزحام.

من جانبه، طالب رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي عبر “السياسة” مجلس الخدمة المدنية بسرعة اقرار البدل للكويتيين والوافدين العاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية بمدارس صباح الأحمد مؤكدا ان جميع العاملين في مدينة صباح الأحمد يستحقون بدل الطريق لاستخدامهم نفس الطريق ومعاناتهم من المشقة ذاتها، مبينا ان صرف البدل لفئة دون أخرى يفتح باب الشبهات القانونية.

وناشد وزير التربية د.حامد العازمي بالتحرك لسرعة اقراره اسوة بالعاملين في مدارس ام الهيمان والذين يحصلون على البدل نفسه.