تأسيس “فرقة الفنون المسرحية” برئاسة خليفة الهاجري

أسست رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية للعاملين بالوسطين الفني والثقافي فرقة فنية مسرحية باسم “فرقة الفنون المسرحية”.

واجتمعت الهيئة الإدارية للرابطة مع الجمعية العامة التأسيسية لـ “فرقة الفنون المسرحية” حيث تم التشاور على تفاصيل القانون الأساسي والداخلي والتوقيع على وثيقة التأسيس ليتم تشكيل المكتب التنفيذي للفرقة.

وقال رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحد أعضاء الجمعية المؤسسين لـ “فرقة الفنون المسرحية” د. حسين الحكم: إن المسرح الكويتي بحاجة إلى العمل الدؤوب وتطوير الموهوبين من الشباب المسرحيين وبناء أفق من خلاله يطلون على عالم الإبداع وهو سبب تأسيس الفرقة.

وكشف الحكم أن الجمعية العامة التأسيسية لـ “فرقة الفنون المسرحية” اختارت د. خليفة راشد الهاجري رئيسا للفرقة، والتي تتبع رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.

وصرح د. خليفة الهاجري أنه تم اختيار شعار “فرقة الفنون المسرحية”، إضافة إلى الشعار الدلالي وهو “إخلاص – ثقافة – إبداع”.

وقال الهاجري إن قرار إنشاء “فرقة الفنون المسرحية” قد تضمن تكليفه بصفته رئيسا للفرقة برفع مقترح بالنظام العام للفرقة في مدة أقصاها شهر واحد فقط على أمل إبراز المزيد من القدرات الكويتية ومواهبها الإبداعية الفردية والجماعية.

وأوضح الهاجري أن القرار الأول بشأن انشاء “فرقة الفنون المسرحية” جاء بعد المقترح المقدم من قبله كعضو الهيئة الإدارية للرابطة في شأن انشاء فرقة مسرحية تكون متنفسا لأعضاء الرابطة في تقديم أطروحاتهم ورؤاهم المسرحية الفنية سواء في التأليف المسرحي أو الإخراج أو التمثيل المسرحي أو السينوغرافيا بمجالاتها والفنون المتصلة بالمسرح الفنية والتقنية، مشيرا إلى أن “.. العمل الإبداعي الفني يدخل أساسا ضمن متطلبات الترقي في الدرجات العلمية لأساتذة المسرح؛ كذلك يدخل ضمن بنود مهام الرابطة في تحفيز البحث العلمي المتخصص في مجالات المسرح و خدمة المجتمع و تقديم مسرح نوعي رزين يسمو بالذائقة العامة”.