تألق أردني في سلة غرب آسيا للشباب

حقق المنتخب الأردني للشباب تحت 18 عامًا، الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 78-69 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ببطولة غرب آسيا لكرة السلة، التي تستضيفها الأردن في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب الإيراني فوزًا كبيرًا على نظيره السوري بنتيجة 106-47 واستكملت الجولة مساء امس حيث لعب المنتخب اللبناني نظيره العراقي، اعقبها مباراة الأردن وسوريا.
يذكر أن بطولة غرب آسيا مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عامًا والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 5-11 أغسطس المقبل.
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