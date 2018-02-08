تأهل سترايكرز ويوفنتوس لنهائيات براعم عبدالرضا

تأهل فريقا سترايكرز ويوفنتوس الى الأدوار النهائية ببطولة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا لبراعم مرة القدم في الأكاديميات والاندية، والمقامة على ملاعب استاد جابر الدولي.

وحقق سترايكرز الفوز على يوفينتوس، وعلى أزوري، وفيوجر، فيما فاز يوفنتوس على فيوجر، وأزوري.

وشهدت منافسات اليوم الثاني في البطولة التي تختتم غدا بخضور مدير عام هيئة الرياضة د. حمود فليطح ندية كبيرة من الفرق المشاركة، كما كان جليا المستوى المتميز للبراعم.

من جانبه أكد مدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم جدية الهيئة فى دعم بناء قاعدة الالعاب الرياضية بدولة الكويت من خلال رعاية كافة الجهود لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وصقلها وتهيئة المناخ الملائم لاستمرارها.

واشاد ببادرة أكاديميتى التمت سوكر، وفالكونز بتنظيم بطولة الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا الأولى للأندية والأكاديميات برعاية الهيئة العامة للرياضة

واعتبر الهزيم بطولة عبدالرضا التى يتنافس فيها ٣٥٠ من البراعم الواعدة فى كرة القدم الكويتية ، من ١٦ نادياً و٨ أكاديميات، خطوة مهمة فى ترجمة طموح الرياضة الكويتية فى البناء لمستقبل اللعبة، بعد المستوى الفنى المميز الذى ظهرت عليه هذه البراعم.

واكد ثقته فى مردود هذه البطولة، فى إفراز المواهب لاسيما وانها تقام بمستوى متميز من التعاون والتنسيق مع الاتحاد الكويتى لكرة القدم والاجهزة الفنية بجميع الاندية الرياضية، وكشافى المواهب فى هذه الاندية.

وأضاف ان ادارة الرياضة للجميع بالهيئة ماضية بتوجيهات ودعم كبيرمن قبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، لبناء قاعدة صلبة للرياضة الكويتية سواء من خلال الشراكة الناجحة والطموحه مع وزارة التربية فى مراكز التدريب المشتركة وبرنامج المستقبل «عيالنا املنا»، وكذلك مشروع الاكاديميات الرياضية للاولاد والبنات.

وقدم الهزيم الشكر الى الكوادر الكويتية الخلاقة بقيادة عبد العزيز المنيع رئيس اللجنة المنظمة التى ساهمت فى اقامة البطولة واخراجها بهذه الشكل الراقى والمميز.