تابعة لـ”الرابطة” تفوز بمناقصة من “نفط الخليج”

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) عن فوز إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، بمناقصة من الشركة الكويتية لنفط الخليج، بنحو 1.49 مليون دينار.
وقالت “الرابطة” في بيان للبورصة، امس إن المناقصة خاصة باستئجار سيارات لصالح “نفط الخليج”، موضحة بأن مدة العقد 3 سنوات.
وتتوقع الشركة عائداً من العقد بنسبة 5% من قيمته، لافتة إلى أن هذه النسبة قابلة للتغيير صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ وفقاً للمتغيرات المختلفة.
وأنهى سهم “الرابطة” جلسة البورصة، امس متراجعاً بنحو 4.4% عند سعر 90 فلساً، وذلك بتداول 2.2 مليون سهم بقيمة 200 ألف دينار.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
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