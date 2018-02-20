تابعة لـ”الرابطة” تفوز بمناقصة من “نفط الخليج”

أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) عن فوز إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%، بمناقصة من الشركة الكويتية لنفط الخليج، بنحو 1.49 مليون دينار.

وقالت “الرابطة” في بيان للبورصة، امس إن المناقصة خاصة باستئجار سيارات لصالح “نفط الخليج”، موضحة بأن مدة العقد 3 سنوات.

وتتوقع الشركة عائداً من العقد بنسبة 5% من قيمته، لافتة إلى أن هذه النسبة قابلة للتغيير صعوداً أو هبوطاً أثناء فترة التنفيذ وفقاً للمتغيرات المختلفة.

وأنهى سهم “الرابطة” جلسة البورصة، امس متراجعاً بنحو 4.4% عند سعر 90 فلساً، وذلك بتداول 2.2 مليون سهم بقيمة 200 ألف دينار.