تابعة لـ”كابلات” تفوز بمناقصة في الأردن بـ6.3 مليون دولار

أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية عن فوز شركتها التابعة بمناقصة من الكهرباء الأردنية “جيبكو” المُدرجة ببورصة عمَّان، بقيمة 2.77 مليون دينار كويتي (6.3 مليون دولار).
وقالت “كابلات” في بيان للبورصة أمس إن الخليج للكابلات والصناعات المتحدة في الأردن، والتابعة للمجموعة بنسبة 94.5%، ستقوم بتوريد كابلات ألمونيوم ضغط متوسط متنوعة.
وتوقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تقديرية تبلغ 1.5% من قيمة الطلب، موضحة بأن هذا الأثر الكمي على البيانات المالية للشركة عُرضة للتغيير خلال فترة التوريد بحسب المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار.
وأشارت “كابلات” إلى أن الأثر المالي للمناقصة سوف ينعكس على فترات البيانات المالية للشركة خلال الأرباع الثاني والثالث والرابع من عام 2018.
وأنهى سهم الشركة جلسة البورصة أمس مُستقراً عند سعر 420 فلسا، وذلك بتداول 25.1 ألف سهم بقيمة 10.4 ألف دينار تقريباً.
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