تامر حسني في “جدة” للمرة الأولى

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه في “انستاغرام” عن انه سيحيي حفلا في 30 مارس المقبل للمرة الاولى بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة.
يذكر ان حسني اضطر للرد ونفي شائعة خضوعه لجراحة تجميل ادت الى ابراز عظام فكه وغمزة الذقن، وذلك قبل عرض الحلقة النهائية من برنامج “ذا فويس كيدز”، معبرا عن امتعاضه من انتشار اخبار غير صحيحة، موضحا انه خضع اخيرا لحمية غذائية افقدته اكثر من 12 كيلو غراما من اجل فيلمه “البدلة” الذي يؤدي فيه دور ضابط والذي من اجله حلق ذقنه، فظهرت تلك التغييرات.
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