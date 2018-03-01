تامر يحيي أول حفل مختلط في السعودية‎

يحيي الفنان المصري تامر حسني أوّل حفل غنائي مختلط في السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه التي أعلنت عن الخبر عبر شبكات التواصل

الاجتماعي.

وأعرب حسني عن سعادته باختياره لاحياء الحفل من قبل السعودية، واصفاً الاختيار بالقول: “شرف كبير لي خاصة، لما يربطني بشعبها من حب”.

وعلّق تامر في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين قائلاً، إنه سعيد بحب الشعب السعودي له، وهو أيضاً يحبهم، مشيراً إلى أن أغنياته “أثرت فيهم وأنهم شهدوا معه مشوار حياته منذ بدايته”.