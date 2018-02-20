رفض المخرج الكوري الجنوبي كيم كي – دوك، اتهامه بالاعتداء على ممثلة خلال تصوير فيلم، وذلك خلال مشاركته في مهرجان “برلين السينمائي الدولي”، الذي يعد منصة بارزة ضد انتهاكات تتعرض لها النساء.

وامام الصحافيين، اكد كيم (57 عاما) المعروف بافلامه العنيفة، على اهمية “الاحترام” خلال تصوير اعماله.

واضاف: “لا يهم كثيرا ان يكون الفيلم استثنائيا علينا ان نتأكد من ان الشخص لا يشعر بانه مهان خلال التصوير، أكان من الممثلين او الطاقم الفني. هذه هي رؤيتي للامور، لذا فاني آسف لهذا الحادث”.

وعند سؤاله إن كان يريد الاعتذار الى الممثلة التي رفضت الكشف عن اسمها، شدد كيم على انه لم يقم باي سوء تصرف.

وفي العام 2017 اتهمته هذه الممثلة بانه صفعها وارغمها على تصوير مشاهد يتخللها عري وعلاقة جنسية لم تكن واردة في سيناريو فيلم “موبوس” الذي عرض قبل اربع سنوات على ذلك. وقد استبدلت في نهاية المطاف في الفيلم واصيبت بصدمة جراء ذلك وطوت صفحة السينما.

وفي غياب الادلة اسقطت النيابة العامة في “سيول” هذه الملاحقات بتهمة الانتهاك الجنسي في حق كيم كي-دوك الا انه حكم عليه بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين وون (3800 يورو) في اطار اجراءات تسمح بالبت بالقضايا غير المهمة من دون المرور بالمحاكم.

وقال كيم بهدوء:”صدر قرار في هذه القضية التي تحملت المسؤولية في اطارها. وارى انه من المؤسف ان يتحول الامر الى قضية، (..) تفسير الحادث يختلف بحسب الآراء. رأيي يختلف عن رأي الممثلة”.

واوضح:”كان الامر يتعلق بتدريب على المشهد. كنا في مكان التصوير محاطين باشخاص كثيرين. فريق العمل في تلك الفترة لم يعترض ليقول ان الامر غير مناسب”.

وكانت الممثلة التي تتهمه اعتبرت ان قرار دعوته الى مهرجان برلين “مؤسف جدا”.

ويقدم المخرج في برلين فيلمه الجديد “هيومان، سبايس، تايم اند هيومان”.

من جهة ثانية: قالت الممثلة فالين كين، التي تلعب بطولة فيلم يعرض في “برلين” ان فيلمها الذي يتناول كيفية تجنيد مقاتلي الدولة الاسلامية لشابات أوروبيات عن طريق الانترنت يسلط الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الشبكة الدولية.

وفي فيلم “بروفايل” تخفي الصحافية البريطانية “ايمي ويتيكر” هويتها لتسبر أغوار التنظيم المتشدد من خلال انشاء صفحة مزيفة على موقع “فيسبوك” وادعاء أنها امرأة اعتنقت الاسلام تدعى “ميلودي نيلسون”، وتتعلم القليل من العربية وتضع الحجاب. في الايام التالية تقضي ساعات في الحديث عبر الانترنت مع مقاتل من الدولة الاسلامية يدعى “بلال” تصنع معه وجبة الكاري من خلال الاتصال بالفيديو في أحد المشاهد لتجد نفسها منجذبة اليه تدريجيا.

وقالت كين التي تجسد دور”ايمي” : وجودنا على الانترنت خطر علينا جميعا لانك يمكنك الوصول الى كل شيء بسهولة شديدة. يمكنك أن تفعل أي شيء على الانترنت، وأعتقد أن هذا هو ما يسلط الفيلم الضوء عليه… هذا العالم الجديد الذي نعيش فيه.

وأضافت : المسألة لا تتعلق بسوريا وحسب. انها في كل مكان. يجري التلاعب بالناس في مواقف مختلفة وفي ظل التواجد على الانترنت مع اخفاء الهوية ووجود صورة رمزية أو ما يستخدمونه لتقديم أنفسهم. “بلال” الذي تروي أحداث الفيلم أن أصوله من لندن، ويصف نفسه بأن وظيفته في سورية هي “قتل الناس” يعد المرأة التي يعرفها باسم “ميلودي” بأن يعاملها كملكة ويحضر لها قطة.وتعرض الشخصية التي يلعبها شازاد لطيف على “ميلودي” المنزل الفخم الذي ستعيش فيه، ويجري معها اتصالا بالفيديو بينما يستمتع بلعب كرة القدم مع مجندين من دول مختلفة.

ويعرض مهرجان “برلين” السينمائي الدولي “برليناله” ضمن المسابقة الرسمية فيلما يدور حول الهجوم ذي الدوافع اليمينية المتطرفة الذي وقع في جزيرة اوتويا النرويجية قبل سبعة اعوام.

يحمل الفيلم، عنوان “اوتويا 22 يوليو” من اخراج النرويجي اريك بوب، ويصف الهجوم الذي نفذه اليميني المتطرف اندريس بريفك عام 2011 من منظور الضحايا.

كما يعرض المهرجان في اطار المسابقة الرسمية ايضا فيلم “ثلاثة ايام في كويبرون”، الذي يدور حول السيرة الذاتية للمثلة الالمانية – الفرنسية الراحلة رومي شنايدر وهو من اخراج الايرانية – الفرنسية المقيمة في برلين ايملي عاطف، ويجسد دور البطولة فيه الممثلة الالمانية ماري بويمر.

وخارج اطار المسابقة الرسمية عرض المهرجان فيلم الاثارة الاميركي – البريطاني “سبعة ايام في عنتيبي” من اخراج البرازيلي خوسيه باديلا، الفيلم يدور حول اختطاف طائرة الخطوط الجوية الفرنسية “اير فرانس” في مطار عنتيبي باوغندا عام 1976.

ويعرض المهرجان الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي 385 فيلما من 78 دولة حتى مطلع الاسبوع المقبل.

ويتنافس في المسابقة الرئيسية على جوائز الذب الذهبي والفضي 19 فيلما، ومن المقرر منح الجوائز يوم السبت المقبل.