تجربة إسماعيل فهد إسماعيل الأدبية في عدد مجلة “الكويت” الجديدد

أصدرت وزارة الاعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر مارس الجاري، جاء العدد في حلة جديدة ومتنوعة وثرية بالموضوعات والمقالات والاستطلاعات.

تضمن العدد قراءة موسعة في حصاد الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان القرين الثقافي الذي استضافته الكويت في يناير الماضي بمشاركة مبدعين من الكويت والعديد من دول العالم، وافتتحه وزير الاعلام محمد ناصر الجبري ممثلا لراعي المهرجان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح.

ونقرأ في العدد تقريرا خاصا عن متحف السيارات التاريخية القديمة والتقليدية في الكويت وقيمتها التاريخية.

واحتوى العدد على تحقيق موسع عن نادي الالعاب الذهنية في الكويت وعمله لتوسيع نشر لعبة الشطرنج في البلاد.

وتضمن العدد ملفا خاصا عن الاديب اسماعيل فهد اسماعيل قراءة في كتاباته التي اثرت السالحة الادبية في الكويت، والتأثيرات التي احدثتها في كتاب الرواية الكويتية.

ونطالع نادي العدد الجديد لمجلة الكويت لقاء مع بدر ابورقبة العتيبي، اول رئيس نادي القصة الكويتي، للتعرف الى آلية عمل النادي وخططه المستقبلية ولقاء اخر مع المزارع يوسف الكريباني الذي تمكن من زراعة الارز البسمتي وانواع نادرة من الخضراوات والفواكه في الكويت.

وبحث العدد في دراسات الخيال عند الطفل واساليب تنميته واللغة العربية وصولا الى عصر الشبكة العنكبوتية واسهامات الجغرافيين العرب في اكتشساف العالم وتطور علم الجغرافيا روائع المسرحيات الكويتية.

كما نقرأ في العدد عن انطباعات وفد الماني زار الكويت لاول مرة واعجب بثقثافة شعبها والراحة والامان التي وجدوها في الكويت.

وتقرير عن الفنان القدير سعد الفرج الذي قدم اعمالاً فنية رائعة اثرت الساحة الفنية الكويتية.