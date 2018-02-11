تجمع لناشئي ازراق السلة نهاية فبراير

كتب – احمد السقا:

قرر وليد الهندي مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة اقامة تجمع للفريق نهاية فبراير الجاري وذلك اثناء توقف الدوري بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية.

واختار مدرب الفريق 18 لاعبا من جميع الاندية من اجل المشاركة فى هذا التجمع وسيتم خلاله اقامة مباراة ودية بين لاعبي ازرق الناشئين وفريقا الكويت وكاظمة اللذان يحتلان قمة الترتيب لنفس المرحلة العمرية.

واكد وليد الهندي ان هذا التجمع هدفه المحافظة على قوام الفريق الذي شارك في المعسكر المصري الشهر الماضي الذي استمر عشر ايام ولعب خلالها 6 مباريات استطاع خلالها الجهاز الفني ان يقف على مستوى جميع اللاعبين ومدى استعدادهم المهاري والفني من اجل التواجد في المنتخب واضاف الهندي اننا حددنا فى اختياراتنا للاعبين ان يكونوا من مواليد 2001 /2002.

مقترح تغييرالمراحل العمرية

وسوف يكون هناك مقترح فني امام لجنة المسابقات بتغيير مسميات المراحل العمرية الموسم المقبل بما يتوافق مع مسابقات الاتحاد الاسيوي بحيث تكون هناك منتخبات جاهزة للمشاركة حال رفع الايقاف الدولي عن المشاركات الاسيوية والخارجية.

واشاد مدرب الازرق بالدعم الذي يقدمه مجلس ادارة الاتحاد من اجل تذليل كافة العقبات من اجل تجهيز كافة المنتخبات.