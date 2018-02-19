تجميد جديد وفاء الكيلاني وإيقاف برامج في «mbc»

رغم التحضيرات التي كانت تتم في اروقة «mbc» لبدء عرض برنامج جديد للاعلامية المصرية وفاء الكيلاني تدور فكرته حول مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالنجوم، الا انه تم تجميده بشكل مفاجئ ووضعه على قائمة الانتظار مع حملة تغيرات في البرامج، حيث تقرر ايقاف ثلاثة برامج عن الشاشة وهي «مع جويل» الذي تقدمه جويل ماردنيان و«ستايل» الذي تقدمه الين وطفة، وهما من اقدم البرامج على شاشة «mbc» اضافة الى برنامج «التفاح الاخضر».