كتب – محمود شندي:

اقفل المؤشر السعري لبورصة الكويت في اولى جلسات الاسبوع على ارتفاع محدود بواقع 13.7 نقطة ليغلق عند مستوى 6770.3 نقطة وذلك بدعم من عمليات الشراء النشطة والانتقائية على بعض الاسهم القيادية وخصوصا في قطاع البنوك بالاضافة الى التداولات المضاربية النشطة على الاسهم الرخيصة، فيما لعبت بعض الاسهم الخاملة دورا كبيرا على مسار المؤشر في نهاية الجلسة.

وجاء ارتفاع المؤشر السعري امس بدعم من التداولات النشطة على الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع البنكي حيث عاد الزخم والنشاط من جديد على تلك الاسهم مع اقتراب الجمعيات العمومية واقرار التوزيعات المالية للارباح وهو الامر الذي عزز التجميع على تلك الاسهم من المتداولين وذلك للاستفادة من توزيعات الارباح، فيما قفزت القيمة السوقية للبورصة 169 مليون دينار لتبلغ 27.9 مليار دينار.

ونتيجة عمليات الشراء النشطة على الاسهم القيادية ارتفعت معدلات السيولة بنحو 4.2 مليون دينار بما يعادل 40% لتبلغ 14.7 مليون دينار وهو ما يعكس حالة النشاط والزخم على الاسهم القيادية والتي دائما ما تلعب دور المحرك الرئيسي للسوق وتؤثر بصورة كبيرة السيولة، ومن المتوقع ان تستمر معدلات السيولة عن مستوياتها الحالية حتى تبدأ التوزيعات المالية للشركات عن ارباحها المالية.

ويترقب السوق خلال شهر مارس المقبل مراجعة شركة فوتسي لبورصة الكويت من اجل تحديد الشركات التي ستدخل في المؤشر بعد دراسة تداولات الفترة الماضية وقد تدخل شركات قيادية جديدة الى المؤشر بعد تحقيقها معدل دوران قوي خلال الفترة الماضية وهو ما يشير الى وجود الكثير من المحفزات التي يضمها السوق خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع ان تستمر حالة الترقب في السوق حتى تنتهي البورصة من اطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير البورصة لاسيما في ما يتعلق بتقسيم الأسواق تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع إطلاقه في نهاية مارس المقبل، حيث يترقب الجميع تطبيق المنظومة الجديدة من اجل تقييمها وتحديد الاتجاه الاستثماري، ومن المتوقع ان يشهد السوق حالة من النشاط على بعض الاسهم بعد التقسيم وذلك لا الباب سيظل مفتوحا أمام أي شركة تنجح في توفيق اوضاعها للانتقال بين الاسواق.

ومازالت بعض الشركات تعاني من مشكلات كبيرة منذ الازمة المالية العالمية ولاتوجد لديها قدرة على تحقيق ربحية خلال تلك السنوات وخصوصا الشركات التي تتداول باقل من قيمتها الاسمية وبالتالي اصبح هناك ضغوط كبيرة على تلك الشركات وستزداد ضغوطها بعد تقسيم الاسواق لاسيما الشركات في سوق المزادات.

تداولات السوق

وأنهت المؤشرات جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي في أولى جلسات البورصة بعد العودة من إجازة الأعياد الوطنية وارتفع المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.2% عند مستوى 6770.3 نقطة رابحاً نحو 13.8 نقطة، كما ارتفع الوزني وكويت 15 بواقع 0.67% و0.68% على الترتيب وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها الخدمات المالية بنسبة 0.75%، مدفوعاً بصعود عدة أسهم بالقطاع يتقدمها جي إف إتش بنحو 10.3% كما ارتفع القطاع الصناعي بنحو 0.5%، بالتزامن مع صعود عدة أسهم بالقطاع يتقدمها يوباك الذي تصدر ارتفاعات البورصة بنمو نسبته 20%.

وتراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى أبرزها البنوك الذي انخفض بنسبة 0.73%، بضغط من هبوط 3 أسهم بالقطاع يتقدمها الإثمار الذي تصدر تراجعات البورصة بنحو 15.9% وارتفعت سيولة البورصة 40% إلى 14.74 مليون دينار مقابل 10.56 مليون دينار يوم الخميس الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول 56.5% إلى 78.3 مليون سهم مقابل 50.02 مليون سهم بالجلسة السابقة وحقق سهم الأهلي المتحد (AUB) أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.21 مليون دينار مرتفعاً 2.36%، فيما تصدر سهم الإثمار نشاط الكميات بنحو 14.65 مليون سهم.