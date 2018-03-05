تجنيد المتدينين يفجر أزمة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

القدس – الأناضول:

فجر مطلب الأحزاب الدينية الإسرائيلية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية أزمة داخل الائتلاف الحكومي.

ويلوح حزب “يهودوت هتوراه”، يسانده حزب “شاس” الدينيين، بعدم التصويت لصالح الميزانية في حال عدم تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، فيما أعلن حزب “إسرائيل بيتنا”، برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، رفضه لمشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر في حزب “الليكود” تحذيره من أن “عدم التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد سيفضي إلى تبكير الانتخابات”.

وقال نائب وزير الصحة زعيم حزب “يهودوت هتوراه” يعقوب ليتسمان “لن نكون قادرين على التصويت لصالح الميزانية ما لم يتم تمرير قانون التجنيد”.

وأضاف “كان تمرير إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية جزءاً من اتفاقنا مع حزب الليكود، للانضمام إلى الحكومة.