كتب ـ رائد يوسف:

من جديد .. يعود ملف “تجنيد المرأة” إلى الواجهة ؛ إذ تنتظره تطورات سياسية لافتة خلال الأيام القليلة المقبلة وسط تأكيدات على أنه سيكون حاضرا على طاولة جهات سياسية رفيعة تتجه إلى تهيئة الأجواء اللازمة لقبول هذا التوجه الذي تفرضه الحاجة الملحة واستحقاقات المرحلة والثقة الكبيرة في “نصف المجتمع”.

وعلمت”السياسة” من مصادر ثقة أن التصعيد الذي تبناه النائب محمد هايف رفضا لتجنيد المرأة سيكون جزءا من المساعي المتسارعة التي ستشهدها الأيام المقبلة ، معربة عن أملها في تحييد هذا التصعيد عبر التوصل إلى توافق وصيغة متوازنة مقبولة من الأطراف كافة.

وأكدت المصادر أنه لن تكون هناك اي شروط مسبقة لهذه المساعي، مشيرة إلى أن أجندة التحركات المرتقبة تتمحور حول تبيان حقيقة تطوع المرأة وليس إجبارها على الإنخراط في السلك العسكري.

وردا على سؤال حول موقف الحكومة في حال أصر هايف على استجواب وزير الدفاع إذا تم السماح بتطوع المرأة في الجيش، لم تبد المصادر مخاوفها من أن يؤدي ذلك إلى جر نواب آخرين لا سيما من نواب التيارات الإسلامية على اختلاف أنواعها، لافتة إلى أن الاستشهاد بأحكام الشريعة الإسلامية في الموضوع لم يكن دقيقا لكن من شأن هذا الاستشهاد أن يدفع بعض النواب الاسلاميين والمحافظين إلى تأييد هايف وربما إجهاض الفكرة في مهدها .

وتساءلت المصادر :”إن كان قبول المرأة في الحرس الوطني ووزارة الداخلية تم بكل أريحية فما مبرر قطع الطريق أمام قبولها في الجيش ؟! وهل أحكام الشريعة على منسوبات المؤسستين تختلف عن أحكامها على منتسبات الجيش؟”

أضافت :نود معرفة موقف هؤلاء المتحفظين من شهيدات الكويت اللاتي قاومن الإحتلال العراقي من دون أن يجبرهن شئ على ذلك سوى حب الكويت والتفاني من أجلها،متسائلة: ألا تستحق هذه التضحيات أن تسطّر بأحرف من نور وتكون دافعا لمن ترغب من أخواتنا في الدفاع عن حياض الوطن من أي موقع كان وفي السلم والحرب ؟!