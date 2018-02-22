بيروت – «السياسة»:

بدا من خلال الاتصالات التي تجري بين المكونات السياسية، ما عدا الثنائي الشيعي حركة «أمل» و»حزب الله»، أن التحالفات الانتخابية ستكون بينها مفصّلة تفصيلاً دقيقاً، بحيث أنها ستأتي على أساس «القطعة»، ولن تكون شاملةً في جميع الدوائر الانتخابية.

وهذا الأمر يُرجّح حصوله في ضوء نتائج المفاوضات الجارية بين تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، كما هي الحال بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، كذلك الأمر بين «القوات» و»العونيين»، دون استبعاد أن تتواجه هذه الأطراف في دوائر أخرى، تبعاً للحسابات الانتخابية لكلٍّ منها.

وأشارت المعلومات المتوافرة لـ«السياسة»، إلى أن المشاورات بين هذه القوى قطعت شوطاً هاماً على صعيد إعلان التحالفات الانتخابية في عدد من الدوائر، على أن يُصار إلى إعلانها قبل 14 مارس المقبل، بانتظار جوجلة الأسماء التي ستكون مُدرجة على هذه اللوائح.

انتخابياً، يعكف الوزير السابق أشرف ريفي على استكمال تحركاته الانتخابية، في ضوء توجهه نحو التحالف في منطقة عكار مع النائب خالد ضاهر، إضافةً إلى بعض القوى السياسية المستقلة وممثلي المجتمع المدني، في مواجهة لوائح تيار «المستقبل» والمحسوبين عليه، حيث أشارت أوساط مقرّبة من ريفي وضاهر لـ»السياسة»، إلى أنها مرتاحة للتحضيرات الجارية لخوض غمار هذا الاستحقاق، بالنظر إلى موجة التأييد الواسعة التي يحظى بها الرجلان في منطقة عكار خاصةً والشمال عامةً.

وفي هذا السياق، يُعلن «الحزب السوري القومي الاجتماعي» اليوم، أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية وهم فادي عبود عن المقعد الماروني في دائرة المتن، فارس سعد عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية، ألبير منصور عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك الهرمل، سليم سعادة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البترون بشرّي الكورة زغرتا، إميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عكار وأسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة حاصبيا مرجعيون بنت جبيل.