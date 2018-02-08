تحذيرات من تصعيد جديد ضد السعودية

بيروت – “السياسة”:

أجمعت المواقف السياسية على أن إعادة توتير الأجواء مع السعودية، لا يخدم لبنان مطلقاً ولا يساعد على طي صفحة الخلافات الماضية، بعد قرار القضاء اللبناني الادعاء على وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بناء على دعوة عادية تقدم بها أحد المواطنين.

وقد حذرت أوساط سياسية بارزة عبر “السياسة”، من مغبة السير بأي خطوة تصعيدية ضد السعودية، قد تعيد أجواء الخلافات مجدداً إلى سماء العلاقات بين بيروت والرياض، على خلفية الادعاء على السبهان الذي هو عضو في الحكومة السعودية، التي ستعتبر أن الادعاء عليه هو ادعاء عليها مباشرة لا يمكن السكوت عنه، إذا لم تبادر السلطات اللبنانية إلى سحب هذه الدعوى، وسط خشية من أن تتضامن الدول الخليجية مع السعودية في أي قرار قد تتخذه ضد لبنان، إذا استمرت الدعوى ضد السبهان.

ولفتت إلى أن افتعال أزمة جديدة مع الرياض ليست في زمانها ولا مكانها.